Siguen los operativos contra los casinos ilegales en Chile

Las autoridades clausuraron cuatro establecimientos en Melipilla debido a diversas infracciones.

Chile.- La situación de los llamados “casinos populares” que operan en territorio chileno sin patentes sigue preocupando y ocupando a las autoridades. Tanto funcionarios como representantes legales de empresas operadoras de casinos legales como Dreams, abordan la problemática, y buscan darle una solución.

El pasado jueves 13 de julio, la Municipalidad de Melipilla en conjunto con Seguridad Humana, la Dirección de Gestión Ambiental, la Delegación Presidencial Provincial, Carabineros de Chile e inspectores municipales, clausuraron cuatro casinos en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana, que ya contaban con fiscalizaciones previas por su funcionamiento irregular.

Según informaron las autoridades, los lugares clausurados fueron: un inmueble ubicado en Ortuzar N° 769 de nombre Salón de Juegos Queen, que mantenía tres infracciones, debido a no tener su patente municipal al día.

También se dio cumplimiento a una orden de clausura de un inmueble ubicado en Avenida Serrano N° 409 de nombre Comercializadora Nuevo Siglo, que mantenía 14 infracciones; y a un inmueble ubicado en Avenida Manso N°529 de nombre Juegos Dragón Spa, que contaba con nueve infracciones previas.

Por último, se dio cumplimiento a la orden de clausura de un inmueble ubicado en Ortuzar N° 611 de nombre Comercializadora Imperio del Sol, que mantenía seis infracciones, debido a no tener su patente municipal al día.

Con respecto al procedimiento, el director de asesoría jurídica del municipio, Patricio Hidalgo, declaró: “Se acudió a un quinto procedimiento de clausura, sin embargo, el decreto Ex N° 2251, del local ubicado en Avenida Serrano N° 211, no se concretó ya que se encontraba cerrado y según versiones de vecinos, el local no mantenía funcionamiento desde alrededor un mes”.

La colaboración de Dreams

Diversas regiones de Chile están implementando estrategias para erradicar el juego ilegal en su territorio y Dreams está comprometido con esta lucha. El equipo legal de Dreams llegó a la región de O’Higgins, Magallanes y a la región de Aysén.

El compromiso de las autoridades y la colaboración de la ciudadanía serán fundamentales para lograr este objetivo y promover un ambiente de juego seguro y regulado en Chile.

La Contraloría General de la República y la Superintendencia de Juegos y Casinos determinaron que, al solicitarse una patente para el funcionamiento de locales con máquinas supuestamente de destreza o habilidad, o bien, cuando se renueva ésta, se debe requerir una certificación de la Superintendencia que acredite que se trata de máquinas de esa naturaleza y no de azar.

Hay estrategias legislativas en marcha para tratar de llevar un marco legal a esta situación, pero todavía no avanzó en el Congreso chileno.