Se agudiza el conflicto de los trabajadores del Hipódromo de La Plata

La Asociación Unificada de Jockeys y Cuidadores platense se mantienen en paro indefinido, los trabajadores del hipódromo piden la remoción de su administrador, Mariano Cowen, y denuncian misoginia hacia la gerente de Mantenimiento.

Argentina.- La crisis que atraviesa el Hipódromo de la Plata desde hace años impacta a la actividad y a sus trabajadores. Sin embargo, hoy se vive el peor escenario ya que aún no arrancó el calendario hípico 2024 y se exige la remoción de Mariano Cowen, actual administrador del Hipódromo platense.

La carta dirigida hacia la carta destina al titular de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, firmada por los trabajadores del Hipódromo, dependencia del Gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof, relata los puntos más críticos de la situación y apunta contra varias de sus autoridades.

“Venimos como primer punto a plantear que es evidente la total decidía que los que suscribimos constatamos en el estado de las instalaciones y circo hípico, falta de materiales, mal estado edilicio, desinterés por el estado de las pistas, falta de inversión, y en general una administración ineficiente y claramente que no ha estado a la altura de los que representa este Hipódromo”, indica el comunicado.

Asimismo, en la misiva manifestaron su “total descontento de la continuidad del doctor Mariano Cowen como administrador de este Hipódromo, como de la continuidad de su equipo, en especial del señor Facundo Vargas, el cual ha mostrado en su comportamiento el desinterés y falta de preparación para la función de gerente General de Infraestructura, atento que el mismo además de insumir un gasto innecesario a la administración con su traslado desde la localidad de Lomas de Zamora a este Hipódromo, distrayendo un móvil necesario para la actividad de la gerencia de mantenimiento, lo único que ha hecho desde que ha sido designado es destratar a la gerente de Mantenimiento, Natalia Lorena Grizia, privándole de los materiales y los recursos para poder ejecutar el correcto mantenimiento de las instalaciones, sin hablar de rodados necesarios para el desarrollo del mantenimiento de pista, a saber dos tractores, uno marca Zanello que se encuentra en el taller De Lucca y otro marca Massey Fergusson retenido por el taller Carelli (los cuales a la fecha no han sido recuperados), solamente limitándose al inicio de esta gestión de traer dos tractores marca Chery, los cuales no son aptos para desarrollar tareas para mantenimiento de las pistas atento que los mismos no reúnen las características técnicas para tal fin. Además de la rotura de pala retroexcavadora, una maquina motoniveladora y una camioneta Volkswagen Amarok destinada a traslado de personal de pista”.

Y continúa: “Pero además el gerente General de Infraestructura como el resto de la administración, el doctor Cowen, el doctor Fernando Salvioli (el cual realiza acciones y da directivas sin poseer ningún tipo de cargo o función en la estructura de la administración de este Hipódromo de La Plata) se han comportado no solo con destrato, sino también de forma inapropiada con la que es la primera gerente de Mantenimiento femenina de este Hipódromo”, explicaron en un primer punto. Agregando que el señor Vargas, “se ha dedicado no solo a realizar una gestión pésima, negligente, sino que solamente se dedica literalmente a dormir en la administración en lugar de cumplir con sus funciones, por lo que desde ya nos oponemos a que el mismo continúe ocupando el cargo que claramente excede sus capacidades”.

Qué reclaman los trabajadores

La remoción del Mariano Cowen .

. La desafectación del Fernando Salvioli o, en todo caso, que se le otorgue cargo o función en el Hipódromo.

o, en todo caso, que se le otorgue cargo o función en el Hipódromo. La remoción de Facundo Vargas, gerente General de Infraestructura.

gerente General de Infraestructura. La remoción de Stefanía De Mario como gerente de Recursos Humanos.

como gerente de Recursos Humanos. La continuidad de Natalia Lorena Grizia como gerente de Mantenimiento o su promoción a un puesto de mayor responsabilidad atento la capacidad que posee la misma.

Uno de los puntos más álgidos del comunicador denuncia misoginia hacia Natalia Lorena Grizia como gerente de Mantenimiento: “No entendemos el comportamiento que desplego la administración para con la gerente de Mantenimiento, con actitudes claramente machistas y que contrarían las normas sobre género que rigen en virtud de normativa nacional y provincial, siendo que la misma desde el primer día demostró no solo contracción al trabajo, sino una capacidad pocas veces vista en este organismo estatal, sumado al trato que dispenso con atenciones que realizaba para con cada uno de los integrantes de la gerencia y demás empleados de este circo hípico”.

Finalmente, la carta concluye: “Como consecuencia de los requerimientos y fundamentaciones expuestos, los firmantes solicitamos en el plazo de 24 horas de recepcionada se cumplimenten los requerimientos reservando la facultad de recurrir a medidas de fuerza que hacen a nuestro derecho, atento no sentirnos representados por la administración de este Hipódromo, solamente considerando imprescindible por su capacidad y calidad laboral a la señora Natalia Lorena Grizia”.

Jockeys, en paro indefinido

La Asociación Unificada de Jockeys y Cuidadores de La Plata frenó las actividades y no hay certezas de cuándo van retomarlas. La Asociación denuncia el retraso de los pagos de premios y exigen que se cobre como máximo a los diez días. Además, exigen aumentos salariales acorde a la inflación, la apertura de un laboratorio propio, mejoras en materia de infraestructura y atención médica privada ante los accidentes que suceden en la pista.

Cabe destacar que el pasado martes no se realizó la reunión prevista y corre serio riesgo la reunión programada para este jueves 4. “Lo más probable es que también se suspenda”, señalaron fuentes del Hipódromo. Mientras tanto, el cese de actividades se mantiene indefinido.