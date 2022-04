Se acerca la 12va edición de CGS Latam, el evento especializado en la industria del gaming

Cada vez falta menos para una nueva edición de CGS Latam. Este año, el evento contará con más de 25 speakers y 40 stands de exposición.

Comunicado de prensa.- A un mes del evento, la organización del #CGSLatam comenta con satisfacción los resultados de esta 12va edición que se realizará el 24 y 25 de mayo en Santiago de Chile, y que contará con más de 25 Speakers y 40 stands de exposición. Conferencias, muestra corporativa y networking, en un formato totalmente renovado para la industria del juego en la región.

El rubro del juego físico fue uno de los más golpeados durante la pandemia, y gracias a la tecnología las marcas que reaccionaron rápido pudieron poner al aire propuestas nuevas de apuestas y entretenimiento, contando para ello con el apoyo de grandes marcas globales con experiencia y garantía. Es así como el Casino Online y Apuestas Deportivas explotan a nivel mundial, y Latam no fue la excepción. Este crecimiento debe ir acompañado de un buen marco regulatorio e impositivo.

Es por ello que #CGSLatam presenta por primera vez, juntos en la región, a 3 ex Reguladores que compartirán con la audiencia y ecosistema todo su conocimiento y aportes, para beneficio de los presentes.

Un análisis sobre los “Mercados potenciales en Latino América Perú, Uruguay, Paraguay y Revisión del territorio Caribe” que se llevará a cabo el día 24 de mayo a las 10:45 am, en ese sentido los Panelistas están preparando una presentación excepcional para brindar conocimiento y consejería a los participantes. Comentó: Javier Balbuena ex Presidente de CONAJZAR de Paraguay: “La importancia de un evento como este es relevante para hacer conocer nuestra opinión acerca de los desafíos del rubro”. Asimismo, Luis Gama ex Director General de Loterías de Quinelas, comentó: “Estamos complacidos de compartir nuestra experiencia con la audiencia del CGS Latam”. De igual Forma, Manuel San Román, hasta meses atrás Director de Juegos de Perú precisó: “Este evento es una oportunidad para resaltar la importancia de la regulación de actividades de juegos”

Los organizadores del evento CGS Latam siguen trabajando para ofrecer el mejor evento de la región, contando con el respaldo de principales marcas como lo son sus auspiciadores Diamante: Latamwin; Platino: Pragmatic Play, Payku, Instabet, Jumio, Smartsoft Gaming, Sportingtech, Intervision Gaming, Evolution, Zuum, EvenBet, BMM y Oro: Ezugi, Netent, Playtech, Estelarbet, Sportradar, ColoColo, Retabet, Jazz Gaming, GLI, Pariplay, Varela Vidal Abogados, VyO, Universal Soft, Gaming Consultores, Pay4Fun, Cockpit, Pagsmile, Softswiss Gaming, WBA, Instafiliados, Sección Gamer, Sprint, BetConnections, Siempre Games, Coliseo Sport, Pagsmile, Betting Software, Technogamecorp, entre muchos más.

CGSLatam invita a todos los participantes del ecosistema del juego a reunirse de estos 2 dias de evento especializado en Santiago de Chile, “The Best Place to Network”