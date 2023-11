SCJ de Chile: tres sociedades siguen en carrera para la operación de casinos en Antofagasta y en Talca

El regulador de los juegos de azar avanza en la concesión de los dos cupos que quedarán disponibles a fines de este año.

Chile.- La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) avanza en su cronograma para la concesión de los dos cupos que quedarán disponibles a fines de este año. Se trata de a una plaza disponible a nivel nacional, en Antofagasta, y otra para la comuna de Talca, en la Región del Maule.

El proceso tuvo su punto de arranque en enero de este año. Y más recientemente, en mayo, la SCJ de Chile informó que se presentaron cuatro proyectos, de los cuales uno corresponde a una sociedad renovante y tres a sociedades nuevas.

Por Antofagasta, los que levantaron la mano fueron Enjoy -actual concesionario, a través de la sociedad El Escorial, y para lo cual ahora armó una nueva sociedad, Dalmacia Gaming-; y Dreams, mediante la sociedad Casinos de Juegos y Entretenimientos de Antofagasta. En tanto, por Talca, se inscribieron en el proceso Corporación Meier, que busca renovar su plaza vía la empresa Casino de Juego de Talca; y Dreams, a través de Sociedad de Ríos Claros.

Ahora, cinco meses después, el regulador chileno informó que su Consejo Resolutivo ratificó por unanimidad las propuestas de evaluación técnica presentadas por este organismo regulado. Y en esa línea, determinó el puntaje de los proyectos postulantes que superaron el puntaje mínimo ponderado establecido en la Ley N°19.995, que corresponde al 60 por ciento de la suma total de los puntajes, lo que les permite pasar a la etapa de apertura de oferta económica.

En este contexto, la SCJ fijó para el viernes 10 de noviembre la audiencia pública de apertura de las ofertas económicas de las citadas sociedades.

Según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N°19.995, “para obtener un permiso de operación se debe alcanzar, al menos, el 60 por ciento de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en el reglamento y, a su vez, haber presentado la oferta económica más alta”.

Además, se establece que “el empate de las ofertas técnicas y económicas deberá ser dirimido conforme a lo establecido en el reglamento”, teniendo presente asimismo que la oferta económica corresponde al monto de dinero “expresado en unidades de fomento, ofrecido por una sociedad postulante a un permiso de operación o renovación del mismo y recaudado por el Servicio de Tesorerías, que será pagado anualmente a la municipalidad correspondiente a la comuna en que se encuentre ubicado el casino”.

Por Talca, Corporación Meier -vía la empresa Casino de Juego de Talca- y Dreams -a través de Sociedad de Ríos Claros- permanecen en carrera. En tanto, por Antofagasta solo Enjoy -que se anotó mediante la sociedad, Dalmacia Gaming– recibió el visto bueno.

La SCJ de Chile decidió poner término a la evaluación de la propuesta presentada por Casino de Juegos y Entretenimiento de Antofagasta, que tiene detrás a Dreams. Según el regulador, la sociedad no cumplió con alguna de las obligaciones establecidas en la Ley N°19.995, en el Decreto Supremo N°1722, de Hacienda, de 2015 y en las Bases Técnicas.

En este caso, el cálculo de la inversión total no incluyó la inversión en obra gruesa habitable del inmueble en que operaría el proyecto, por lo que la boleta de garantía equivalente al 5 por ciento de la inversión no cubre la inversión efectiva del proyecto postulado. Tampoco fue posible concluir el origen y suficiencia de fondos al no poder acreditar el monto total de inversión, ni las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto respecto de la inversión en obra gruesa habitable.