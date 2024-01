Santos FC estaría cerca de cerrar una importante alianza de patrocinio con otra casa de apuestas

Si bien no trascendió el nombre de la empresa, los medios brasileños sostienen que sería una inyección monetaria importante para el equipo que juega en la serie B.

Brasil.- La temporada de patrocinios deportivos está en su pico más alto en Brasil. En lo que va de enero, Corinthians y Vai de Bet cerraron un acuerdo máster; Vasco da Gama y Estrelabet también forjaron una alianza millonaria; en tanto, Esporte Clube Vitória cerró un acuerdo con Betsat; mientras que Superbet se convirtió en el patrocinador del São Paulo FC; y Pixbet abonará USD 34m para convertirse en main sponsor del Flamengo. Esta vez es el turno para el Santos FC quien estaría por cambiar su patrocinador principal para cerrar un contrato millonario con otra casa de apuestas.

Se dice que sería “el mayor patrocinio maestro de su historia” para el club de fútbol que actualmente juega en la Serie B. De hecho, los medios brasileños señalan que la alianza superaría los valores invertidos por Blaze, empresa que actualmente patrocina al equipo de fútbol.

Si bien una cláusula de confidencialidad no permite difundir el monto total de manera oficial, ni el nombre de la empresa, la prensa brasileña ya asegura que se trata de un patrocinio superador, aunque resta saber también si el club accederá a firmarlo. Los medios informaron: “Santos ahora hablará con Blaze para saber si tiene el deseo de igualar la oferta realizada. Si esto no ocurre, el nuevo patrocinador deberá pagar la multa por rescisión”.

No hay información sobre el monto de la multa por incumplimiento del contrato con Blaze. El contrato expira recién en 2025.

Objetivos económicos futuros

Como parte de su estrategia comercial y desde que el club juega en la categoría B, las autoridades de Marketing del Santos FC están apuntan a mantener ingresos de entre R$ 45m y R$50m (USD 9,000,000).

“Nos fijamos el objetivo en el departamento de marketing de, al menos, mantener los valores actuales a pesar de que tenemos dos competiciones y aunque Santos juega en la Serie B. Se trata de una expectativa que no me gustaría adelantar porque no puedo difundir información de lo que se está negociando”, sostuvo el presidente Marcelo Teixeira.

Teixeira, quien asumió a principios de año, sostuvo que es “consciente de las dificultades de competir sólo en Paulistão y Serie B”, pero aseguró que se ha fijado como objetivo para el departamento de marketing, al menos, mantener los montos recaudados a través del patrocinio en la última temporada.

“Santos tenía un socio en la parte delantera de la camiseta. El departamento de marketing ya era eficiente y las negociaciones avanzaban sobre lo pertinente a esta relación. Este mismo socio estaba interesado en estar en otra parte de la camiseta, pagando más que el actual socio que posee allí”, concluyó.