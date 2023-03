Revisarán las licencias otorgadas a los nuevos casinos de Mexicali

El Ayuntamiento revisará los permisos de casino con la Secretaría de Gobernación.

México.- Luego de la apertura de un nuevo establecimiento de juego ubicado en Mexicali, capital del estado de Baja California, y con otro casino en construcción, surgieron dudas acerca de su regularidad a raíz de las recientes declaraciones del presidente de México que se manifestó en contra de este tipo de establecimientos.

La presidenta municipal, Norma Bustamante Martínez, quien ya se había manifestado sobre el tema, volvió a presentar su postura acerca de la legitimidad de las licencias de suelo otorgadas a los casinos, sin embargo, aseguró que dialogará con personal de la Secretaría de Gobernación a cargo de Adán Augusto López Hernández, para conocer si existen establecimientos de este giro en Mexicali a los cuales la dependencia federal les podría suspender la autorización para operar.

La alcaldesa, manifestó que busca tener la certeza absoluta sobre los casinos, por lo que buscarán mantener dicha reunión.

“Desde nuestra perspectiva, (los casinos) reunieron todos los requisitos, que es, permiso de uso de suelo, licencia de construcción y en su caso, una licencia de alcoholes”, indicó la alcaldesa de acuerdo con lo informado por el medio local La Voz.

Los establecimientos en cuestión son uno ubicado en la calzada Héctor Terán Terán, otro inaugurado en 20222 en el Centro Histórico y uno más en la calzada Justo Sierra, que aún no abrió sus puertas.

“Nos llama la atención la declaración del propio presidente de la república, cuando dice, no más casinos y nosotros traemos uno ahí en trámites”, remarcó Bustamante Martínez.

Por su parte, el titular de la Dirección de Administración Urbana, Rogelio Guzmán Obispo, comentó que esta dependencia sólo expide dictámenes de uso de suelo y licencias de construcción a estos giros, a los cuales previamente la Secretaría de Gobernación les otorgó los permisos federales para su operación.

Hasta ahora, el funcionario manifestó que no tiene conocimiento que algún casino en particular se encuentre en riesgo de que se le retiren los permisos federales para operar y agregó que la Secretaría de Gobernación puede revisar todos los permisos y no solo los que se han otorgado de manera más reciente.

“Ya determinará la Secretaría de Gobernación si aquellos que tuvieran alguna situación en lo particular, tendrían que señalarlo a cada municipio, a Mexicali y poder hacer las consideraciones o sanciones pertinentes, también se pueden hacer revocaciones de uso de suelo”, sostuvo el funcionario.

En la actual administración, dijo que solo se ha otorgado un permiso de uso de suelo para casinos, mientras que se han otorgado tres licencias de construcción.

El funcionario reconoció que en otros giros, sí se han retirado permisos municipales, como lo pueden ser algunas actividades comerciales en las que su instalación generaba un riesgo a la comunidad o bien, en establecimientos que afectan a zonas residenciales, como lo son los salones de eventos.

Nuevo decreto en Baja California

Se publicó en el Boletín Oficial el decreto 197 sobre la reforma al artículo 4 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California que se centra en la prohibición de establecimientos de apuestas en todas sus modalidades.

Incluye las apuestas remotas, salas de sorteo de números, mesas de juego, máquinas electrónicas de juego, videojuegos electrónicos susceptibles de apuestas, máquinas de videojuegos electrónicos o electromecánicas de habilidad y destreza, juegos de azar y demás similares.

La excepción es en aquellos casos en que los usos de suelo y construcción sean para un establecimiento de dicha naturaleza que ya esté en operación en la entidad y solo requiera reubicación dentro del municipio donde se ubique o, en caso, que constituya un detonante como nuevo polo de desarrollo municipal “siempre que ello propicie la generación de empleos, el desarrollo económico o turístico de una zona y que su otorgamiento no contravenga la planeación urbana estatal y municipal”.