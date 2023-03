México: la industria del juego pide un impuesto único a ganancias y operación

El reclamo se hizo en el marco de la tercera Convención Internacional de Juegos con Apuesta.

México.- Empresarios y especialistas en el juego viajaron desde todas partes del mundo a México para participar de la tercera Convención Internacional de Juegos con Apuesta que comenzó ayer, miércoles 22 de marzo, y continúa hoy en Ciudad de México.

En el encuentro organizado por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), la asociación volvió a hacer escuchar su reclamo en el cual piden al gobierno un impuesto único a ganancias y operación.

Los casineros dijeron: “A partir del 2016 y 2017 se registró la sobre regulación impositiva, se nos vino una serie de tributos indirectos, y nos decían desde la autoridad que se aplicaría al jugador. Nosotros tenemos una obligación social, que es aportar a la Federación, a los estados y los municipios, porque queremos ser fuente de riqueza. Algo que nos reconocieron algunos municipios que, si había recaudación, y eso es lo que pretendemos que se haga con una regulación actualizada.”

También, aseguraron, tener “una gran aceptación social a raíz de la pandemia; está industria se puede clasificar como de salud pública, y esto lo digo, aunque me critiquen”, expuso uno de los ponentes.

“Necesitamos un impuesto único que se cobre de parte de la autoridad. Tenemos que buscar cómo convencer a los congresistas de cómo con una buena reforma fiscal nos ayudará a todos”, agregaron desde AIEJA.

Ver también: Extienden las “facilidades administrativas” para los casinos de Nuevo León

En ese sentido, en el marco de una de las conferencias, dijeron: “Que se grave la ganancia, no la expectativa de ganancia. Hay que convencer al Congreso, de que la actual base gravable, es incomprensible, y más cómo se hacen estas leyes. Tenemos que darle el mensaje correcto a la autoridad: no queremos que no nos grave, no, sino que queremos contribuir con el gasto público, con reglas claras, un impuesto ad oc a la actividad que hacemos, no que se aplique el IEPS. Queremos aumentar la contribución, pero queremos reglas claras.”

Desde la Asociación cerraron su presentación diciendo que el gobierno “está matando las condiciones para desarrollar la industria. Tenemos que entender que esta industria no ha sido entendida. Y nuestra propuesta es el impuesto único, que cobre la Federación pero que aprenda a repartirlo”.

Ver también: El presidente de México sigue firme en su posición de no entregar licencias para casinos