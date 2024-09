Reunión entre CAOLAB y el IPLyC Buenos Aires: qué medidas se trataron

Miembros de la comisión directiva de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense se reunieron con el presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Gonzalo Atanasof, donde trataron los pedidos de la Cámara sobre la implementación del código QR y la autorización de las VLT.

Argentina.- Miembros de la comisión directiva de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense (CAOLAB) mantuvieron una reunión con el presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC Buenos Aires), Gonzalo Atanasof. CAOLAB informó a sus socios que durante el encuentro trataron los pedidos de la Cámara en relación a la necesidad de implementación del código QR y la autorización de las terminales de video loterías (VLT).

Según la comisión directiva, Atanasof transmitió que el uso del código QR «es una decisión ya tomada e irrevocable, y que en un principio se estaría implementando a través de la cuenta DNI, mecanismo que ya tienen a disposición». CAOLAB manifestó que de no ser un QR interoperable no tendría los beneficios esperados, ya que no todos los clientes disponen de la cuenta DNI, motivo por el cual, se trabajará para avanzar en la interoperabilidad del mismo.

Por otra parte, respecto a las VLT, la Cámara informó que Atanasof les comunicó que «sigue trabajando con la gobernación para poder implementarlas, pero que aún el gobernador no ha tomado decisión política de autorizarlas».

Los temas pendientes, como plataforma de quiniela, fidelización de clientes de juego online, y prescripciones, entre otros, se abordarán en breve con el director provincial de juegos, Carlos Gallo.

En tanto, el mes pasado, CAOLAB emitió un comunicado en el que solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, su respaldo en el ámbito parlamentario para el proyecto de ley presentado por colegas del sector ante la Cámara de Ciudad de Buenos Aires, dirigido a la diputada Marcela Campagnoli.

El objetivo es aumentar el mínimo no imponible de AR$1333,33 en el impuesto sobre las ganancias provenientes de premios de poceados.