Respaldo parlamentario: diputados de Guanajuato apoyaron la propuesta de un nuevo impuesto al juego en el estado mexicano

La iniciativa presentada ante el Congreso busca establecer un impuesto del 10 por ciento sobre las erogaciones y del 6 por ciento sobre los premios que se obtengan y suma apoyo de todo el arco político.

México.- Diputados del Partido de Acción Nacional (PAN) del Estado de Guanajuato presentaron ante el Congreso local una propuesta para sumar un nuevo impuesto al juego. La iniciativa presentada ante el pleno del Congreso, busca establecer un impuesto del 10 por ciento sobre las erogaciones que realizan las «personas físicas o morales» para participar en juegos y sorteos con apuestas; y del 6 por ciento sobre los premios que se obtengan.

De acuerdo con los diputados Jorge Espadas y Víctor Zanella, la intención de incorporar este impuesto, es que se busca evitar la dependencia al juego y a las apuestas. Es un impuesto que busca gravar las ganancias que tienen en los casinos por ejemplo las personas que asisten, como un mecanismo para tratar de inhibir un poco el juego problemático”, explicó el diputado Jorge Espadas Galván.

Por su parte, el diputado Víctor Zanella Huerta dijo que el fondo de la iniciativa es un tema de salud para prevenir el trastorno al juego, que inicia como un tema de entretenimiento pero que se convierte en un círculo vicioso que trae pérdidas económicas, aislamiento, y ansiedad.

La iniciativa a la Ley de Hacienda, busca generar mayores ingresos para el Estado, los cuales podrán destinarse a programas sociales, de prevención y tratamiento de la ludopatía, así como a fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.

Tras la presentación de esta propuesta, parlamentarios de otro signo político mostraron su apoyo al proyecto lo que augura un tratamiento más fácil, y rápido, en caso de que se avance a su votación en el Congreso. Los diputados locales, Sergio Contreras Guerrero, del Partido Verde, y Alejandro Arias Ávila, del PRI, ambos coordinadores de su fracción en el Congreso local, mostraron su respaldo a la propuesta, aunque con reservas.

Sergio Contreras dijo que es necesario analizar el resultado de las opiniones que surjan en su metodología de estudio y mesas de trabajo y dijo no ver que sea una mala medida. «Hay que revisar a fondo. No soy parte de la Comisión de Hacienda pero estaremos informándonos del trabajo que se realice al interior del congreso para el día que llegue al pleno tener una postura de si es una iniciativa que tendremos que apoyar o tener una reserva para generar una modificación o de plano no apoyar», adelantó.

«Si queremos que existan los juegos y apuestas en México bajo qué escenarios queremos que se den para tener claro que debe haber una política de salud para ir siguiendo el patrón de quienes ya tienen ludopatía porque no toda persona que va a un lugar de juego tiene la enfermedad», agregó.

Por su parte, Alejandro Arias Ávila dijo que, como toda iniciativa, tendrá que ser analizada y correr el proceso legislativo para revisar a detalle lo que se pretende y hacer las consultas públicas con expertos de los alcances económicos y de salud. Al ser consultado si considera que pudiera ser una iniciativa importante para ir contra las adicciones, como la ludopatía, respondió: «Al menos ese es uno de los objetivos de la iniciativa y el otro es el efecto recaudatorio de la misma, todo intento para abatir las adicciones es bueno, por eso habrá que ver el análisis comparativo y no correr el riesgo de que solo quede en una medida recaudatoria», advirtió.