Reino Unido: el BGC celebra el triunfo del partido laborista en las elecciones

Desde el ente regulador se comprometieron a trabajar con el nuevo gabinete para dar forma a un sector de juegos de azar de “clase mundial”.

Reino Unido.- Los integrantes del Betting and Gaming Council (BGC), ente regulador del juego de Reino Unido, acogieron con satisfacción la victoria del Partido Laborista de Keir Starmer en las elecciones generales. El organismo dijo que la aplastante victoria en la elección proporcionará estabilidad al sector.

El presidente del BGC, Michael Dugher, ex diputado laborista, se comprometió a trabajar con el nuevo gabinete para ayudar a cumplir la promesa electoral de los laboristas de aumentar los estándares para el juego responsable y al mismo tiempo convertir al Reino Unido en el mercado de apuestas y juegos líder en el mundo. Sin embargo, no se espera que la política laborista difiera significativamente de la del anterior gobierno conservador y, al menos por el momento, no se esperan cambios importantes más allá de lo que ya se previó en el Libro Blanco sobre el juego del año pasado.

Dugher dijo: “En nombre de nuestros miembros, las 110.000 personas cuyos empleos dependen de la industria regulada de las apuestas y los juegos, y los 22,5 millones de personas que disfrutan de una apuesta cada mes, damos la bienvenida a la victoria del Partido Laborista y su compromiso de continuar trabajando con la industria» y luego agregó: «Este es un sector listo para contribuir al crecimiento, el empleo y la inversión en la economía».

Según destacó también el presidente de la BGC: «Estamos invirtiendo en prácticamente todos los distritos electorales del país y esperamos trabajar con todos los miembros del Parlamento recién elegidos. Nuestros miembros tienen la certeza política que tanto necesitan para planificar e invertir para un futuro sostenible».

Ver también: Escándalo de apuestas en el Partido Conservador de Reino Unido

Por último, Dugher explicó la necesidad de que se establezcan políticas claras y tendientes a mejorar la realidad del sector, tanto para los empresarios como así también para los apostadores: «Este trabajo está respaldado por los importantes esfuerzos de la industria para impulsar estándares y protecciones de clase mundial para los vulnerables, lo que ha transformado el sector en los últimos años y contrasta marcadamente con los peligros que plantea el inseguro y no regulado mercado negro en línea».