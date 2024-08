Régis Dudena destaca la importancia de las ordenanzas de la SPA de Brasil para proteger a los apostadores

El titular de la Secretaría de Premios y Apuestas resaltó que la regulación ayuda a identificar empresas de iGaming que son serias y reducir la posibilidad de fraude.

Brasil.- Régis Dudena, titular de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, concedió una entrevista al Jornal da CBN y se refirió a la publicación de las más recientes ordenanzas que regulan el sector de las apuestas deportivas y del juego online. Según el secretario, hasta la fecha se han publicado diez ordenanzas para regular diversos aspectos del iGaming en Brasil.

“Tenemos reglas o restricciones en los métodos de pago, por ejemplo, prohibiendo el uso de tarjetas de crédito. Tenemos reglas que crean requisitos para saber quiénes son estas empresas, quiénes pueden ser estas empresas, entonces tienen que ser empresas nacionales, constituidas en Brasil, con directores en Brasil, necesitamos saber quiénes son los beneficiarios finales de estas empresas”, explicó Dudena.

Una de estas normas define los criterios para restringir el juego, mientras que otra trata del juego responsable. “Es una ordenanza que tiene como objetivo proteger al apostador, entonces, como nos gusta decir, en su salud, tanto mental como financiera, además de traer criterios para la publicidad, para la participación, por ejemplo, de influencers. Lo que estamos haciendo con estas 10 ordenanzas es regular un sector que opera allí desde 2018 sin una regulación adecuada«, declaró el secretario.

Dudena también habló del carácter educativo de las ordenanzas: “La ordenanza, por ejemplo, tiende a explicar al apostador que apostar es un mero entretenimiento, que no te harás rico apostando, que no mejorarás tu vida apostando, que no reemplazará sus ingresos o sus aplicaciones financieras a través de las apuestas”.

El secretario también abordó el papel de los operadores de apuestas a la hora de evitar que los clientes caigan en la adicción al juego. “La casa de apuestas, además de tener un papel educativo inicial, es decir, también de proporcionar esta información de que es necesaria la imposición de un límite, está obligada a vigilar, está obligada a imponer alertas a los apostantes, si son por un tiempo. mucho tiempo, si ya han gastado mucho dinero, o finalmente, si ya han empezado a gastar más dinero del que aparentemente pueden, y en el límite, la casa de apuestas debería incluso suspender al apostante”, afirmó.

“Si te atrae alguien que te dice que te vas a hacer rico, que vas a ganar dinero, que te vas a hacer más famoso, eso posiblemente sea un fraude. Una empresa seria no le hará esta oferta. Además, en nuestra ordenanza que sale hoy sobre juego responsable, creamos corresponsabilidad para la propia casa de apuestas”, concluyó el Secretario de Premios y Apuestas.