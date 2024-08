Real Madrid vs Atalanta: cómo ganar dinero en el partido de la UEFA con 1xBet

La UEFA será una oportunidad para ganar altas comisiones con el Programa de Afiliados de 1xBet.

Comunicado de prensa.- El 14 de agosto, Kylian Mbappé podría ganar su primer trofeo con el Real Madrid en su partido de debut. Según 1xBet, la Supercopa de la UEFA será una gran oportunidad para ganar altas comisiones con el Programa de Afiliados de 1xBet.

Las adquisiciones del Real Madrid, las pérdidas del Atalanta

Los Merengues fueron el mejor equipo la temporada pasada, tras haber ganado tanto la Liga de Campeones como la Liga. Durante este tiempo, el Real Madrid solo perdió dos veces, ambas ante el Atlético en competiciones nacionales.

Parece que todo va bien, pero el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cree que el equipo puede ser aún mejor. Por eso el Club madrileño fichó a Kylian Mbappé y espera la llegada de Endrick, de 18 años, procedente del Palmeiras, cuyos derechos fueron adquiridos en diciembre de 2022.

Sin embargo, el lugar de Mbappé en el inicio de la UEFA no está garantizado: Carlo Ancelotti considera confiar en jugadores de la final de la Liga de Campeones. Con Toni Kroos y Nacho ya partiendo y el esperado regreso a la formación 4-3-3 (después del 4-4-2 de la temporada pasada), sumado a las expectativas del público, Mbappé tiene la oportunidad de jugar en la línea titular.

«1x Partners está tan comprometido con los altos estándares para sus clientes como Florentino Pérez lo está con mantener la calidad de estrella del equipo del Real Madrid. El programa de afiliados 1xBet Affiliates es uno de los mejores de la industria y fue reconocido en los últimos premios SBC», afirmó la empresa.

El programa reúne a más de 100.000 afiliados en todo el mundo y cuenta con más de 3.000.000 de usuarios. Las ventajas clave son:

Hasta el 65 por ciento de los usuarios registrados se convierten en los primeros depositantes.

Comisión de hasta el 50 por ciento por cada cliente registrado referido.

Para el Atalanta, ganador de la Europa League, la temporada baja ha sido un desafío. Las duras derrotas ante Parma y St. Pauli en los amistosos se ven eclipsadas por los problemas con Gianluca Scamacca y Teun Koopmeiners. Scamacca estará de baja seis meses por lesión, mientras que Koopmeiners está sancionado por expresar abiertamente su deseo de fichar por la Juventus.

Ver también: Los juegos de apuestas y tragamonedas más populares de América Latina según 1xBet

Para reemplazar a Scamacca, Atalanta ha fichado al delantero italiano Mateo Retegui, pero es probable que Gian Piero Gasperini dependa de jugadores experimentados. Espere ver a Ademola Lookman, que anotó un hat-trick en la final de la Europa League contra el Bayer Leverkusen, y a Mario Pašalić, que jugó un papel clave en la derrota del Liverpool en Anfield.

Gasperini es experto en responder a los desafíos, actualizar su equipo con habilidad y hacer que las acciones de los jugadores sean algo natural.

El técnico del Atalanta comparte muchas cualidades con 1xPartners, que le garantiza:

Pagos automáticos de comisiones semanales.

Estadísticas en tiempo real actualizadas rápidamente.

Un asistente personal para ayudar a resolver los problemas de los clientes.

La sensación es posible

El Real Madrid aspira a su sexta Supercopa de la UEFA y se convertiría en el único poseedor del récord del torneo con una victoria. En su forma actual, el equipo madrileño será el favorito en cualquier partido y es poco probable que Carlo Ancelotti quiera arruinar su récord perfecto. Después de todo, el técnico italiano ha ganado sus cuatro partidos anteriores de la UEFA.

La firma dijo que no se debe subestimar al Atalanta. Gasperini ha calificado el partido contra el Real Madrid como el pináculo de la historia del club y preparará a su equipo en consecuencia. La temporada pasada, la Diosa saboreó importantes victorias y la posibilidad de derrotar al mejor equipo de Europa alimenta enormemente la ambición de Bérgamo.

El Real Madrid perdió la Supercopa de la UEFA en 1998, 2000 y 2018, años en los que los merengues no estuvieron como en la final de la Liga de Campeones. La plantilla madrileña no ha insistido demasiado en la preparación de este partido. Mbappé, Bellingham, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Mendy y Valverde no participaron en ningún partido de pretemporada, por lo que no han alcanzado su punto máximo.

Cientos de millones de aficionados esperan el debut de Kylian Mbappé con el club más grande del mundo. 1xBet declaró: «No pierda la oportunidad de aprovechar el entusiasmo mundial en torno a la UEFA con el programa de afiliados de 1xBet».