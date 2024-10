Quiénes son los influencers argentinos denunciados por el municipio de Moreno por promocionar sitios de juego ilegal

La municipalidad avanzó con dos presentaciones judiciales contra Germán García y Romina Uhrig. Ambos tienen vínculos con el poder político local.

Argentina.- La municipalidad de Moreno radicó una denuncia en los Juzgados Correccionales del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Acusan a la ex participante de Gran Hermano edición 2022, ex diputada nacional, ex secretaria de Producción de la municipalidad de Moreno, ex precanditada a concejal 2021 y ex pareja del ex intendente Walter Festa, Romina Uhrig y al influencer morenense Germán García de promocionar sitios de juegos y apuestas on line sin autorización para operar. Solicitan que además de una multa económica se les bloqueen los perfiles en las redes sociales.

En el caso de Germán García (@germancitoog en redes sociales) es consejero escolar suplente de Moreno. Participó de las elecciones del 2023 dentro del armado local de La Libertad Avanza.

De acuerdo a la denuncia: “En este orden de ideas, la Sra. Uhrig, Romina Maricel, haciendo uso de su calidad de figura pública, contando con más 1,6 millones seguidores en sus redes sociales ha promocionado, en diversas ocasiones, juegos online. De igual forma, ha obrado el Sr. García, Germán, quien cuenta con 314.000 seguidores en instagram, 724.000 en Tiktok y 348.000 en Youtube, promocionando y ofreciendo descuentos para fomentar y proliferar el uso y consumo de este tipo de plataformas».

Dada la notoriedad y el estado público que tomaron este tipo de actos, materializados vía redes sociales, es que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Municipio de Moreno, pudo observar que las publicaciones de estos influencers tienen diversas particularidades, en el caso de ambos denunciados, se efectúan diariamente a través de historias de Instagram, las cuales cuentan con una vigencia de 24hs, a diferencia de lo que sucede al postear una imagen en el perfil (feed).

Sobre las publicidades de Uhrig en particular, la denuncia destaca: «Algo llamativo de este caso particular, es que no fue necesario que la “influencer” mencione o haga alusión directa alguna a la promoción, con el mero uso del ícono los seguidores pueden inferir el producto que se está promocionando. Esta metodología denota la clara connivencia, regularidad y “normalidad” con la que la figura pública promueve la utilización de estas páginas ilegales».

«Otra confluencia entre los denunciados refiere a que ambos comparten un enlace en sus historias que se direccionan automáticamente a la página de juegos online, o en su defecto, viabilizan el contacto con “cajeros” mediante Whatsapp», destaca el escrito.

Entre sus fundamentos para avanzar con la denuncia, el municipio de Moreno esgrime como argumento: «Amén de las diferentes estrategias comerciales que desarrolla cada uno de los denunciados, existe un denominador común: ambas figuras públicas son oriundas del partido bonaerense de Moreno, tienen domicilio en nuestro distrito y apuntan a una franja etaria que ronda entre los 13 y 30 años”.