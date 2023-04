En gran parte de las casas online que brindan apuestas deportivas, el juego de la pelota y el balón sobresale. Razón por la que las apuestas están a tope en el mundo. Qué es 1.5, una de las más elegidas en competencias, junto a otras destacadas.

El formato de cuotas en sus diferentes variables refleja las alternativas que una casa de apuestas deportivas brinda en una plataforma, en la parte del menú, para asignar los resultados factibles de un evento de pelota entre equipos.

Al hablar de qué significa más de 1.5 goles se está refiriendo a un tipo de apuesta muy conocida en el fútbol. De esta forma, cuando el jugador elige esta apuesta, pronostica que el encuentro en juego tendrá más de 1.5 goles y para ganar, tienen que marcarse más de dos tantos en adelante.

La suma total de estos no puede sumar los goles de una sola camiseta. El pronóstico indica que al terminar el partido la suma de cada tanto hecho por los 2 equipos superará los 1.5 goles.

Entonces, más de 1.5 goles serán todos los tantos que despunten la línea de 1.5 y sean marcados por ambos. Pueden ser 2, 3, 4 y más goles. En caso de no haber o marcarse solo 1, la apuesta se da como perdida en cualquier caso.

En síntesis, refiere a que en el partido se supere el total de goles indicado entre uno y otro contendiente que lo disputa.

A modo de aclaración, los mercados de este tipo se refieren a decimales porque es la manera de diferenciar mejor las unidades y evitar errores al momento de conocer el número concluyente de tantos.

Existen diferentes opciones de formatos de cuotas en este ámbito, destacando las europeas, inglesas y americanas, aunque hay algunas otras. Estas últimas en decimales ganan terreno en la apuesta internacional siendo cada vez más usuales y populares.

Menos de 2.5 goles

Otra de las preguntas frecuentes del under de apuestas es saber qué significa menos de 2.5 goles en el mercado, una de las modalidades más populares. Algo que se explica de modo muy sencillo al relacionarse con la idea de que el encuentro tendrá un total de goles por debajo de 2.5; en concreto menos de 3.

Ofrece así variados resultados a los que apostar por partido disputado, en especial en la primera etapa de juego, y además es por lo general altamente beneficioso al realizar apuestas combinadas. Y por eso -2.5 suele ser una de las apuestas más favorables en los e-sports porque brinda ganancias casi seguras aun con la presunción de no ser exacto.

Más de 2.5 goles

Dentro de las apuestas a goles en un evento deportivo, este pronóstico se diferencia claramente de su oponente por el número de tantos a marcar por encuentro. Qué significa más de 2.5 goles se relaciona entonces con un over superior a 2.5 por competición, siendo 3 el número más probable que suele marcarse en encuentros de nivel internacional.

Hacerla es muy simple, y al igual que las anteriores, alcanza con acceder a la casa de apuestas de confianza y elegir el partido de interés sobre el que apostar. Luego, hay que ir a la sección de goles y realizar la jugada en el mercado.

Menos de 3.5 goles

La opción que significa menos de 3.5 goles refiere a la apuesta a que un encuentro de fútbol tendrá por debajo de 35 tantos. De este modo, se vaticina que el partido acabará con pocos goles, y se ganará la apuesta solo si el número de goles es como tope 3.

Un tipo de under interesante en el que se utiliza el mercado de los anotados aplicando otra estrategia que permite cubrirse. Muy útil cuando compiten 2 equipos similares en nivel, alto o bajo, y no se va por alguno en especial sino que solo se espera que no haya muchos tantos.

Más de 0.5 goles

Como lo expresa su término, saber qué significa más de 0.5 goles en apuestas deportivas se relaciona con marcar 1 gol o más en el encuentro para que se considere ganadora.

De este modo, al hacer una apuesta a +0.5 tantos se están buscando que el marcador del evento vaya a estos números, y que no quede en empate, lo que da por perdida la apuesta del jugador.

Este tipo de over es más conveniente en disputas de equipos que sean bastante diferentes en técnica y juego, por lo que se especule con que se puedan sacar ventaja o incluso haya un goleador importante que se crea que marcará.

¿Qué significa más de 1 gol?

Para saber con precisión más de 1 gol y qué significa debemos mirar a uno de los mercados más populares de over, en el que se apuesta a que en el encuentro jugado el total de goles será más de uno. Así, solo será necesario que los contrincantes del evento anoten por arriba de este tanto, más allá del resultado final para hacerse de la cuota en su beneficio.

Ahora ya conoces cómo aplica el mercado de apuestas de este tipo en el mundo del esports. Lo que sigue, es establecer presupuesto semanal o por mes, decidir a qué juego apostar, es decir a qué encuentro deportivo, optar por una casa de apuestas conocida y oficial e ir por las probabilidades.

