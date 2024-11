Qué dijo una de las 16 influencers acusadas de promocionar juego ilegal en Argentina

La actriz Florencia Peña expresó ante los medios su preocupación por la causa en la que está involucrada.

Argentina.- El pasado martes 22 de octubre el fiscal Juan Rozas, de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a tomar declaraciones a los influencers citados por la Justicia por promocionar a través de las redes sitios de apuestas que funcionan sin licencia.

Se trata de 16 influencers los que están bajo la lupa como consecuencia de una investigación judicial que incluyó allanamientos y una detención en un barrio privado de la Costa Atlántica bonaerense.

Entre los investigados hay actrices, actores, cantantes, y entre los primeros nombres que trascendieron fue el de Florencia Peña. Las citaciones se cursaron para presentarse en la sede de la fiscalía, avenida Paseo Colón 1333. La causa se inició a raíz de una denuncia de la Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingos y Anexos.

Florencia Peña, la conductora del Cantando 2024 (América TV) dialogó con El Ejército de la mañana (Bondi Live), contó cómo fue que sucedieron los hecho: «Me llegan muchos trabajos que algunos hago y otros no, este me parecía un trabajo normal supuestamente, vino por una agencia, eran dos historias y dije ‘vamos para adelante’. Resulta ser que era clandestino e, inmediatamente, cuando me enteré por los medios no lo hice más. Éticamente no está bien y, con esto se destapó una olla, yo no sabía que el 80 por ciento del juego en Argentina es ilegal».

Asimismo, cuando recibió la citación para declarar, la actriz expresó: «Yo tengo que ir a declarar, sí. Un horror eso. Presenté los chats sobre cómo fue la contratación que parecía todo legal«.

«Sé que somos muchos los que estamos metidos en esto, que nos mintieron. Me da asombro que hayan querido visibilizar tanto algo que es ilegal, mucha impunidad», aseguró la actriz.

También integran la lista: Elián Valenzuela (L-Gante), Marito Laurens, conocido en TikTok como «Tu Carnicero de Confianza», la piloto Traniela Campolieto, Morena Rial, Florencia Vigna, Alma Berezowski, Mathias “Coker” Nicolás Vasile y Joaquín López. Por otra parte, también fueron notificados los ex Gran Hermano Juliana “Furia” Scaglione, Romina Uhrig, Williams López, Agostina Spinelli, Federico “Manzana” Farias, Emmanuel Vich y Camila Lattanzio.

La fiscalía cuenta con capturas de pantalla, videos y otras evidencias de las promociones realizadas por los imputados.

La División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina identificó a lo largo de cinco meses a distintos usuarios que promocionaban juegos online intentando captar jugadores para el «Casino Virtual».

Según explicaron fuentes judiciales se los imputó por presunta infracción al artículo 301 bis del Código Penal que pena a quien explote, administre, opere u organice “por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.

La causa

Por las denuncias hechas por la Ciudad de Buenos Aires a través de Lotería de la Ciudad (LOTBA) para combatir a la ludopatía infantil y a las apuestas ilegales, el martes 8 de octubre, la Justicia realizó 30 allanamientos y desarticuló a una organización que explotaba plataformas de juego clandestino por Internet. El megaoperativo dejó como saldo cuatro personas detenidas, más de 1800 páginas ilegales bloqueadas y la notificación judicial de los influencers.

Como parte del operativo fueron bloqueados al menos 1.835 sitios que se suman al listado de más de 200 páginas que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad ya había eliminado en septiembre de este año. También se notificó judicialmente a 16 famosos e influencers por la «promoción y captación de apostadores mediante la publicidad que han efectuado en redes sociales y otros medios».

Entre los elementos secuestrados por la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño hay más de AR$250m, dólares y armas de fuego.