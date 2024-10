Proyecto de reforma de la Conajzar: operadores lamentan no haber sido convocados

Desde la Asociación de Operadores de Juegos de Azar de Paraguay (Apoja) se mostraron en desacuerdo con la decisión de no trabajar con el sector privado para la elaboración del proyecto.

Paraguay.- Luego de que se conociera la intención del Poder Ejecutivo de transferir la supervisión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a través de la presentación de un proyecto de ley, los operadores manifestaron su malestar con la forma en la que se está trabajando en la iniciativa.

Lorena Rojas, de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), lamentó que el gobierno del presidente Santiago Peña no haya convocado a los gremios del rubro para la discusión de una nueva normativa en juegos de azar.

En comunicación con el medio local ABC, Rojas recordó que se venía conversando con referentes del gobierno y que en su momento se habló de dar autonomía y autarquía a la Conajzar, lo cual todo el sector privado apoyó.

“La realidad es que en Paraguay no hay estadísticas sobre juegos patológicos, lavado de activos a través de los juegos, no tenemos estadísticas de máquinas ni de juegos online. No hay datos”, dijo la representante de Apoja.

Además, Rojas agregó que «es una pena que el sector privado no haya sido convocado», pese a que a través de sus operaciones tiene la experiencia para poder aportar información a la hora de hacer una norma. “Realmente es lamentable, pero hoy necesitamos ya una nueva ley”, señaló en referencia al proyecto de ley que está parado en la Cámara de Diputados que busca eliminar el monopolio en la industria.

Por otro lado, remarcó: “Paraguay necesita de forma urgente un ente regulador con decisión propia, estamos siendo devastados por el juego ilegal. De qué manera puede hacer frente a las denuncias, si hoy la Conajzar no tiene decisión propia, no tiene personería jurídica y tiene 20 personas”.

Por último, Rojas le dijo a ABC: “Nosotros tenemos un presidente de la Conajzar que no tiene la menor forma (de atender las citadas situaciones). Puede tener el buen ánimo, puede tener la decisión, pero no tiene elementos para poder de forma efectiva impulsar el desarrollo de nuestra actividad”.

Proyectos en la mira

El desarrollo del trabajo de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) podría sufrir una serie de modificaciones si se avanza con algunos proyectos de ley que tienen en su foco al ente que regula la industria en Paraguay.

Además de la iniciativa del Ejecutivo de transferir la supervisión de la Conajzar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a través de la presentación de un proyecto de ley, con el objetivo de mejorar los niveles de control sobre las empresas del sector, existen en el Congreso Nacional otros dos proyectos que afectaría el funcionamiento de la Conajzar. Uno está en la Cámara de Diputados y establece la desmonopolización de los juegos de quiniela y de las apuestas deportivas. El segundo, presentado en el Senado, tiene más modificaciones, entre ellas, el otorgamiento de algunas prerrogativas al ente regulador.

Carlos Liseras, presidente de la Conajzar, habló con el medio local Última Hora y explicó que busca que los tres proyectos se unifiquen y que sean tratados en carácter de urgencia en el Parlamento.

“Tratamiento de carácter de urgencia por dos motivos; el primero y más importante, para proteger a los menores de edad que son víctimas de la explotación clandestina de juegos de azar. El segundo motivo es para poder recaudar más dinero que luego son destinados a sectores menos favorecidos”, señaló.