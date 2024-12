Proyecto de modernización: la Lotería Correntina incorpora nuevas máquinas captadoras de apuestas

La entidad busca ofrecer un servicio más ágil y eficiente.

Argentina.- Como parte de un proceso de innovación y modernización que comenzó en enero de este año, la Lotería Correntina anunció la implementación de máquinas captadoras de apuestas de última generación en sus puntos de venta distribuidos en toda la provincia.

Se trata de equipos Sunmi V2S, tecnología de vanguardia diseñada para optimizar la experiencia de los usuarios y de los operadores en cada punto de venta. Estas nuevas máquinas no solo brindan mayor agilidad en las operaciones, sino que también garantizan eficiencia y precisión en el proceso de captura de apuestas.

Desde la institución, destacaron que esta actualización tecnológica forma parte de un año de cambios y mejoras, reforzando el compromiso de Lotería Correntina con la “innovación y la calidad del servicio”.

“La implementación de estas herramientas nos permite estar alineados con las necesidades del mercado y con las expectativas de nuestros apostadores”, indicaron desde la Lotería Correntina, resaltando que el objetivo es ofrecer un servicio más rápido, seguro y eficiente en cada rincón de la provincia.

De esta manera, la Lotería Correntina cierra el año consolidando su apuesta por la modernización, en línea con las demandas actuales del sector y reafirmando su rol clave como impulsor de juegos transparentes y confiables.

Cabe recordar que en enero, las autoridades anunciaron que el 2024 vendría de la mano de una nueva imagen, el lanzamiento de más productos y más tecnología. En marzo, la Lotería Correntina anunció la llegada de una plataforma online para jugar a la quiniela de manera virtual.

Lucha contra el juego ilegal

Este mes, el interventor de la Lotería Correntina, Héctor Javier Bee Sellares, reveló que se denunciaron 200 nuevos sitios de juegos de azar online ilegales, los cuales se suman a los 420 que ya habían sido identificados anteriormente.

«Estos sitios no solo operan al margen de la ley, sino que permiten que los menores de edad accedan a las apuestas de manera muy fácil», advirtió el interventor, quien agregó: «Este fenómeno no solo representa un desafío para las autoridades, sino también una amenaza real para la integridad y el bienestar de nuestros jóvenes. La lucha contra el juego ilegal es una tarea que requiere la colaboración de toda la sociedad».

Bee Sellares enfatizó la necesidad de implementar medidas concretas para cerrar el acceso a estos sitios. «Hemos celebrado convenios con el Banco Central para asegurarnos de que las billeteras virtuales asociadas a estos lugares no funcionen más. Si no hay dónde depositar o cobrar una apuesta, entonces no puede existir esa apuesta», explicó. Este enfoque proactivo es esencial para desincentivar el juego clandestino y proteger a los apostadores vulnerables.

Además, el interventor destacó la importancia de avanzar en controles biométricos y sistemas de identificación, como la huella digital, para garantizar que solo personas autorizadas puedan realizar apuestas. «Es fundamental saber quién está apostando», afirmó.