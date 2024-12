Lucha contra el juego online ilegal: la Lotería Correntina avanza con bloqueos

El interventor de la entidad, Héctor Javier Bee Sellares, explicó que se bloquerán 200 sitios online ilegales, pero que es necesario contar con más y mejores medidas para erradicar el juego clandestino.

Argentina.- El interventor de la Lotería Correntina, Héctor Javier Bee Sellares, reveló que se denunciaron 200 nuevos sitios de juegos de azar online ilegales, los cuales se suman a los 420 que ya habían sido identificados anteriormente.

«Estos sitios no solo operan al margen de la ley, sino que permiten que los menores de edad accedan a las apuestas de manera muy fácil», advirtió el interventor, quien agregó: «Este fenómeno no solo representa un desafío para las autoridades, sino también una amenaza real para la integridad y el bienestar de nuestros jóvenes. La lucha contra el juego ilegal es una tarea que requiere la colaboración de toda la sociedad».

Bee Sellares enfatizó la necesidad de implementar medidas concretas para cerrar el acceso a estos sitios. «Hemos celebrado convenios con el Banco Central para asegurarnos de que las billeteras virtuales asociadas a estos lugares no funcionen más. Si no hay dónde depositar o cobrar una apuesta, entonces no puede existir esa apuesta», explicó. Este enfoque proactivo es esencial para desincentivar el juego clandestino y proteger a los apostadores vulnerables.

Además, el interventor destacó la importancia de avanzar en controles biométricos y sistemas de identificación, como la huella digital, para garantizar que solo personas autorizadas puedan realizar apuestas. «Es fundamental saber quién está apostando», afirmó.

Bee Sellares también hizo hincapié en la diferencia entre las páginas legales e ilegales y la importancia de que los apostadores empleen las primeras: «Las páginas terminadas en .bet.ar son las únicas autorizadas para realizar apuestas. Cualquier sitio .com.ar es ilegal y puede tratarse de una trampa. Este mensaje es vital para educar a los apostadores sobre cómo navegar de manera segura en un mundo donde el juego online está en constante expansión», dijo.

«En tiempos donde el acceso a Internet y los dispositivos móviles es casi universal, resulta fácil caer en la tentación de participar en actividades de juego sin entender completamente los riesgos asociados. Es responsabilidad de cada uno de nosotros informarnos y tomar decisiones conscientes», ampliaron desde Lotería Correntina sobre este asunto.

Por otro lado, Bee Sellares a los premios para los sorteos de fin de año que tendrá la entidad. «El próximo sorteo tendrá un pozo impresionante, casi AR$ 78m (USD 77.000)», anunció con entusiasmo. Además, se llevarán a cabo sorteos especiales junto con Lotería Unificada, sumando más de AR$ 1.500m (USD 1,4m) en premios.

«Con estas iniciativas y un compromiso firme hacia la protección del apostador y la erradicación del juego ilegal, Lotería Correntina busca crear un entorno más seguro y consciente para todos sus jugadores. La lucha por el juego responsable es una tarea colectiva; juntos podemos construir un futuro donde todos jueguen con seguridad y responsabilidad», destacaron desde la entidad.