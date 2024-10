Promoción del juego responsable: la Lotería Correntina encabezó una charla enfocada en la prevención

La apertura del evento estuvo a cargo del interventor de la Lotería Correntina, Javier Bee Sellares.

Argentina.- El pasado viernes 25 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes la conferencia «Apuestas en línea: de la prevención a la acción», organizada por la Lotería Correntina en el marco de su programa de Juego Responsable, junto con la Asociación Formar. El lugar elegido para el encuentro fue el auditorio “Julián Zini” de la capital provincial.

Este evento tuvo como objetivo principal abordar las adicciones en los juegos de azar y promover el juego responsable. La apertura estuvo a cargo del interventor de la Lotería Correntina, Javier Bee Sellares, quien destacó la importancia del diálogo tanto en los hogares como en las instituciones educativas para generar los cambios necesarios que permitan prevenir las adicciones al juego online.

Bee Sellares agradeció la presencia de los profesionales y educadores asistentes, y remarcó: “Nosotros desde la Lotería podemos analizar y someter a debate esta problemática, podemos utilizar todas las herramientas del Estado para frenarla, podemos firmar infinidad de convenios y hacer infinidad de denuncias de sitios online ilegales, pero lo que no me cabe ninguna duda de lo que no podemos hacer es la tarea que ustedes sí pueden: la docencia permanente que podemos llevar adelante desde las escuelas y desde la familia. Este tema lo vamos a poder solucionar si nos involucramos todos”.

La jornada contó con la destacada participación del psiquiatra Federico Pavlovsky, especialista en adicciones, quien también presentó su libro «Apuestas online: la tormenta perfecta», una obra que explora los riesgos de las apuestas en línea y propone estrategias de prevención y tratamiento. Pavlovsky fue acompañado en esta ocasión por el Dr. Gustavo Gómez, quien actuó como moderador.

Entre los asistentes se encontraban autoridades del Instituto de Lotería Correntina, diputados y senadores provinciales, funcionarios municipales, y representantes de instituciones educativas de toda la provincia.

La conferencia estuvo dirigida a educadores, responsables de políticas públicas y al público en general, con el fin de generar conciencia y promover un diálogo amplio y constructivo sobre la salud mental y el juego responsable.

“Esta acción de Lotería Correntina refuerza su compromiso en la prevención de adicciones y resalta la importancia de la colaboración de todos los actores sociales para promover un entorno seguro y responsable en torno a los juegos de azar”, aseguraron a través de los medios locales.

Proyecto de ley

El proyecto de ley presentado por el senador de la Corrientes José Ruiz Aragón para prevenir la ludopatía infantojuvenil fue discutido recientemente en el Senado de la provincia por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales junto al interventor de la Lotería Correntina, Javier Bee Sellares. La iniciativa busca establecer un programa provincial para la prevención de la ludopatía digital.

El texto presentado por Ruiz Aragón indica: «Los aspectos que contemplamos en esta propuesta de ley son: primero, actuar en la prevención mediante la información y la educación. Y, segundo, la regulación de la publicidad que es el principal atractivo para niños, niñas y adolescentes en este mundo consumista, producto de la posmodernidad y la acentuación del capitalismo, no solo en sus aspectos económicos, sino como una forma de vida».