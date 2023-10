Pragmatic Solutions refuerza su plataforma PAM igaming con la integración de Zimpler Go

La integración, centrada principalmente en el mercado brasileño, agiliza significativamente la incorporación de jugadores.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Solutions, proveedor de tecnología de plataforma igaming PAM de próxima generación para mercados regulados, anuncia la integración de Zimpler Go, la solución de registro y pago de jugadores de la compañía financiera.

Esta cooperación ofrece a la red de operadores de Pragmatic Solutions el beneficio de un proceso de incorporación de jugadores optimizado y un crecimiento acelerado con pagos más rápidos y verificaciones de cumplimiento financiero impulsados por Zimpler Go.

Pragmatic Solutions proporciona una plataforma ágil de Player Account Management (PAM) que es abierta, modular, escalable y ágil debido a su enfoque basado en API. La plataforma proporciona un conjunto completo y fácil de usar de herramientas de back-office para garantizar el cumplimiento normativo, gestionar riesgos y gestionar marcas, promociones y experiencias de jugadores con amplia flexibilidad.

Preintegrada con cientos de proveedores líderes de contenidos, pagos y servicios de terceros, la plataforma también admite una rápida integración de nuevos servicios elegidos por los operadores. También se encuentra un completo sistema de Content Management System (CMS) diseñado para impulsar el desarrollo front-end del negocio de juegos.

La nueva integración amplía estas capacidades al permitir a los operadores acceder a los servicios de Zimpler Go mediante una rápida activación.

Desde 2018, Zimpler ha ofrecido con éxito sus servicios a empresas de igaming de primer nivel en Europa. Zimpler Go tiene como objetivo crear una experiencia transparente combinando el proceso de depósito y registro, agilizando y acelerando así la incorporación de jugadores. El proceso simplificado minimiza en gran medida la pérdida de jugadores y aumenta la conversión, lo que aumenta el retorno de la inversión de los operadores tanto para la adquisición como para la retención.

Del lado del jugador, a diferencia de otros métodos de pago que cobran una tarifa, con Zimpler Go los jugadores pueden realizar depósitos y retiros instantáneos, haciendo que su experiencia de juego sea memorable.

Los jugadores también sienten que nunca han abandonado el casino, ya que la plataforma es totalmente personalizada con el logotipo y la marca de la empresa.

Johan Strand, CEO de Zimpler, comentó: “Estamos entusiasmados de poder apoyar a nuestro cliente Pragmatic Solutions para encabezar el comienzo de una nueva era en el mercado regulado de iGaming brasileño.

En ese sentido, Strand agregó: “Zimpler Go es beneficioso tanto para los usuarios finales como para las empresas. Mientras los jugadores disfrutan de una experiencia perfecta de registro, depósito y retiro, Zimpler Go también agiliza la identificación del jugador y la verificación de la cuenta, permitiendo a las empresas cumplir con los requisitos iniciales y continuos de Know Your Customer, facilitando los controles de fuente de fondos y el juego responsable, mientras ayuda a combatir el fraude de bonificaciones”.

Ashley Lang, CEO de Pragmatic Solutions, declaró: “Estamos encantados de ampliar la variedad de servicios premium disponibles para nuestros licenciatarios de la plataforma PAM con la incorporación de Zimpler Go. Esta integración permite a nuestros licenciatarios acceder sin esfuerzo a los servicios de Zimpler a través de nuestra plataforma iGaming, mejorando sus experiencias de juego y mejorando el valor que ofrecemos a través de nuestro catálogo de socios preintegrados”.

Lang también agregó: “En Pragmatic Solutions, estamos comprometidos a simplificar procesos complejos y esta colaboración demuestra nuestra dedicación para brindar a los operadores las herramientas que necesitan para tener éxito. Esperamos ver el impacto positivo que tendrá esta nueva incorporación en la suma de jugadores, los pagos y el crecimiento general de los operadores”.