Pragmatic Play se expande en Latinoamérica tras un nuevo acuerdo con Betcris

Los jugadores de Betcris ahora pueden disfrutar de los juegos Pragmatic Play.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play sigue expandiéndose en América Latina tras sellar un acuerdo con Betcris que acaba de desembarcar en la región.

La cantidad de jugadores que ya pueden disfrutar de los reconocidos juegos de Pragmatic Play volvió a crecer ya que ahora más personas podrán acceder al paquete completo de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales a través de la plataforma de Betcris.

Clásicos galardonados como “Gates of Olympus” y “Sugar Rush” ahora están disponibles junto con títulos populares como “Zeus vs Hades – Gods of War” y “Spaceman”, que han logrado posicionarse como alguons de los juegos favoritos en América Latina.

Una de las carteras de casino en vivo más diversas de la industria ofrece éxitos de programas de juegos como “Sweet Bonanza Candyland” y “PowerUP Roulette”, junto con un paquete completo de clásicos como la ruleta y el blackjack.

La tecnología y la animación de vanguardia dan vida a la acción a través del contenido de deportes virtuales de Pragmatic Play, que completa el trato, llevando las oportunidades de apuestas en carreras de caballos y galgos, fútbol y deportes de motor las 24 horas, los siete días de la semana, a nuevas alturas.

América Latina sigue siendo un foco de crecimiento para Pragmatic Play, con asociaciones similares con Salsa Technology, Vem Betar, Juegalo y Land Vegas que mantienen el dominio del proveedor en la región.

Víctor Arias, vicepresidente de Operaciones para América Latina de ARRISE, que impulsa Pragmatic Play, dijo: “No se trata tanto del número de acuerdos firmados sino de la calidad de los operadores. Betcris nos proporciona otra marca tremenda para mostrar el contenido de Pragmatic Play. No podríamos estar más felices de ver los productos de Pragmatic Play allí”.

Mauricio Delgado, gerente de Casino de Betcris, agregó: “Como casa de apuestas líder en Latinoamérica, los juegos de Pragmatic Play son un gran activo para Betcris. Anticipamos una reacción positiva de nuestros jugadores y un impacto positivo en la experiencia de nuestros clientes”.