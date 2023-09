Pragmatic Play se asocia con BetWarrior en Mendoza, Argentina

Este acuerdo le permite al proveedor fortalecer aún más su posición como el principal proveedor del continente.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha puesto en marcha sus tres verticales con BetWarrior Mendoza.

El acuerdo contempla que los productos de slots, casino en vivo y deportes virtuales del proveedor se pongan a disposición de los jugadores del operador en la provincia argentina de Mendoza.

El acuerdo brinda a los clientes de BetWarrior Mendoza acceso a una amplia gama de títulos del proveedor, incluidos títulos como los recientemente lanzados Zeus vs Hades – Gods of War y Jewel Rush, así como los favoritos de los jugadores, como el juego del año 2022, Gates of Olympus.

También aparece en la plataforma el contenido inmersivo de casino en vivo de Pragmatic Play, como Sweet Bonanza CandyLand y los nuevos programas de juegos Snakes & Ladders Live, junto con los clásicos favoritos de los casinos como el blackjack y la ruleta.

Además, la suite Live Sports del proveedor, que cuenta con un motor en tiempo real y ofrece una representación 3D de alta calidad inigualable de eventos deportivos populares, también está disponible en BetWarrior Mendoza.

Tras los acuerdos con SA Esportes, FullReto y Vem Betar, Latinoamérica sigue siendo una sólida fuente de expansión comercial para el proveedor, que continúa fortaleciéndose en la región.

Victor Arias, vicepresidente de Operaciones en América Latina de ARRISE, powering Pragmatic Play, dijo: “Pragmatic Play se complace en anunciar un nuevo acuerdo en Argentina, de la mano de BetWarrior Mendoza, y estamos seguros de que será una asociación fructífera para ambas empresas”.

En ese sentido, agregó: “Con tres de las verticales de Pragmatic Play ahora disponibles para aún más jugadores en América Latina, estamos encantados de continuar elevando el estatus de Pragmatic Play entre los operadores y jugadores del mercado, lo que sigue siendo una máxima prioridad para nosotros”.

Por su parte, Gabriel Kasza, gerente de casino de BetWarrior Mendoza, declaró: “BetWarrior Mendoza da una calurosa bienvenida al contenido de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales de Pragmatic Play en nuestra plataforma, que no tenemos dudas impulsará los ingresos y reforzará nuestra posición en el mercado”.

Y agregó: “Nuestros jugadores seguramente disfrutarán de la amplia gama de títulos atractivos y de alta calidad que ahora están disponibles para ellos y estamos ansiosos por ver cómo reaccionan”.

Pragmatic Play produce actualmente hasta ocho títulos de tragamonedas al mes, al tiempo que ofrece juegos de casino en vivo, deportes virtuales y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una única API.

Ver también: Pragmatic Play lanza su ruleta en vivo en portugués para el mercado brasileño