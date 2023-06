Pragmatic Play refuerza su presencia en Austria tras asociarse con win2day

Este acuerdo va en línea con el plan de expansión en el que Pragmatic Play viene trabajando para llegar a los mercados regulados de todo el mundo.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play firmó un nuevo acuerdo de suministro de juegos con el operador austriaco win2day (operado por Austrian Lotteries), el único proveedor autorizado de lotería y casino en línea en Austria, donde también ofrece apuestas deportivas.

Una selección de la galardonada cartera de tragamonedas de Pragmatic Play estará disponible para los jugadores de win2day en las próximas semanas. Madame Destiny Megaways ya está disponible, seguida en breve por los títulos premiados Gates of Olympus y Sweet Bonanza.

Otros favoritos de los jugadores programados para su lanzamiento incluyen Big Bass Bonanza, Big Bass Splash, The Dog House Megaways, Fruit Party, Book of the Fallen, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen y Wolf Gold.

La asociación con win2day sigue el plan de expansión continua de Pragmatic Play en los mercados regulados de todo el mundo.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, dijo: estoy emocionada de dar la bienvenida a win2day a nuestra creciente base de clientes en Austria. Pragmatic Play se enorgullece de asociarse con operadores que comparten nuestro compromiso con la calidad del producto y la protección de los jugadores, mientras nos esforzamos por brindar experiencias de entretenimiento atractivas para audiencias nuevas y establecidas en todo el mundo”.

Martin Miesler, director de juegos de win2day, agregó: “estamos encantados de haber establecido una asociación con Pragmatic Play y comenzar a cargar su contenido de tragamonedas en nuestra plataforma. Win2day se enorgullece de ofrecer la oferta más impresionante e innovadora a nuestros jugadores de casino en línea, un criterio que Pragmatic Play cumple a la perfección, y estamos ansiosos por ver cómo responde nuestra audiencia”.

