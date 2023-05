Pragmatic Play presentó su nuevo título de slot Sticky Bees

Sticky Bees presenta un método creativo para bloquear símbolos comodín que captura perfectamente la esencia del juego.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ofrece un enjambre de comodines y diversión frutal en Sticky Bees.

Ubicados en carretes de 7×7, los símbolos que incluyen fresas, sandías y naranjas deben formar un grupo coincidente adyacente de cinco o más símbolos para otorgar una ganancia. Luego, estos se eliminan del juego, lo que provoca una caída de nuevos símbolos que caen desde la parte superior del tablero, lo que puede otorgar oportunidades adicionales de ganar.

En cada giro, se marcan hasta 19 posiciones y los símbolos de abeja Super Wild pueden transformar un máximo de seis de estas posiciones marcadas en comodines que permanecerán fijos durante cualquier giro posterior. Los comodines sustituyen todos los símbolos del juego base, excepto los símbolos dispersos que otorgan giros gratis, lo que facilita la formación de grupos de símbolos coincidentes.

Al menos cuatro símbolos scatter otorgan siete giros gratis con un giro adicional otorgado por cada símbolo scatter adicional obtenido. Durante la bonificación, se pueden agregar hasta tres abejas súper salvajes al tablero de juego, que se garantizará que aterricen en una posición marcada. Todos los comodines generados en el bono se mantienen durante todos los giros para aumentar el potencial de ganancias.

Ver también: Pragmatic Play presentó el juego de casino en vivo Snakes & Ladders Live

Sticky Bees, que ofrece una mecánica salvaje única, es el más reciente lanzamiento de tragamonedas de Pragmatic Play. El mismo sigue los pasos de éxitos recientes como Zeus vs Hades: Gods of War, Jewel Rush y Lamp of Infinity.

Irina Cornides, directora de Operaciones de Pragmatic Play, señaló: “Sticky Bees presenta un método creativo para bloquear símbolos comodín que captura perfectamente la esencia del juego, brindando a los jugadores una experiencia de juego cada vez más gratificante. Las ganancias activan los carretes giratorios y desbloquean oportunidades adicionales para revelar comodines, amplificando la emoción durante la cautivadora ronda de bonificación y ofreciendo a los jugadores la oportunidad de cosechar grandes ganancias”.

Actualmente, Pragmatic Play produce hasta ocho títulos de tragamonedas al mes. Además, ofrece juegos de casino en vivo, deportes virtuales y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una sola API.