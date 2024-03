Pragmatic Play presenta «Beware the Deep Megaways»

Pragmatic Play explora tesoros submarinos en su nuevo slot.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play se embarca en una aventura acuática en «Beware the Deep Megaways«.

En este último lanzamiento de la serie Megaways de Pragmatic Play, cofres del tesoro, lanzas de arpón y otros símbolos de las profundidades llegan a los carretes en constante cambio, donde un solo giro puede desencadenar una oleada de ganancias consecutivas.

El comodín del tiburón ataca con un multiplicador aleatorio de hasta 25x en el juego base y 100x en el juego de bonificación, lo que se suma a un multiplicador total que se aplica a todas las ganancias posteriores en el giro. Los símbolos misteriosos también pueden aumentar las formas de ganar transformándose en el mismo símbolo de pago aleatorio.

Cuatro o más símbolos de bonificación desbloquean la entrada a uno de los dos juegos de bonificación. Los jugadores pueden elegir entre «The Deep Free Spins«, que finaliza cuando expiran los giros gratis, o «Even Deeper Free Spins«, que continúa hasta que se alcanza el valor multiplicador garantizado. Ambos juegos de bonificación incluyen un multiplicador total creciente.

Se invita a los jugadores a recolectar o apostar la cantidad de giros gratis o multiplicador garantizado otorgado al inicio de la función, con hasta 16 giros gratis o multiplicador garantizado de 30x disponibles. El símbolo de bonificación juega un papel importante en ambos juegos de bonificación y puede otorgar más giros gratis o un multiplicador garantizado más alto para extender la ronda.

«Beware the Deep Megaways» sigue a los slots de éxito reciente de Pragmatic Play, como «Wheel O’ Gold» y «Big Bass Day at the Races».

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, dijo: “La elección del jugador es un aspecto clave de ‘Beware the Deep Megaways’ de Pragmatic Play. Con dos opciones diferentes de juegos de bonificación, cada una con la posibilidad de apostar por una posición inicial más fuerte, este vibrante tragamonedas con temática oceánica puede otorgar ganancias de hasta 10,000x”.

Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas por mes, al mismo tiempo que ofrece juegos de bingo y casino en vivo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una única API.