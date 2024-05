Pragmatic Play anuncia el lanzamiento de «Big Bass Bonanza – Reel Action»

Este nuevo slot sigue a «Big Bass Secrets of the Golden Lake» y «Big Bass Day at the Races» como las últimas incorporaciones a la oferta de Pragmatic Play.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha ampliado la franquicia de pesca favorita de los fanáticos de este tipo de slots con el lanzamiento de «Big Bass Bonanza – Reel Action«.

En este tragamonedas de 5×3, donde los símbolos de dinero pueden valer hasta 2000 veces la apuesta total, al conseguir tres, cuatro o cinco scatters se activa un emocionante juego de bonificación con 10, 15 o 20 giros gratis respectivamente.

El comodín del pescador echa una mano durante la función, no solo recolectando todos los símbolos de dinero que caen con él, sino también haciendo que aparezcan símbolos de dinero al azar cuando no hay ninguno presente en la pantalla. Cada cuarto pescador que aterriza vuelve a activar el juego de bonificación con 10 giros gratis adicionales, así como un multiplicador de 2x para el primer reactivador, 3x para el siguiente y 10x una vez que se hayan recolectado una docena de pescadores.

«Big Bass Bonanza – Reel Action» sigue a «Big Bass Secrets of the Golden Lake» y «Big Bass Day at the Races» como las últimas incorporaciones a la icónica serie de juegos de Pragmatic Play.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, dijo: “’Big Bass Bonanza – Reel Action’ brinda diversión submarina clásica y oportunidades de ganar a la franquicia ‘Big Bass’ de Pragmatic Play, cuya popularidad continúa creciendo con cada nueva aventura”.

Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas por mes, al mismo tiempo que ofrece juegos de bingo y casino en vivo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una única API.