Por solo un voto: el oficialismo cordobés logró frenar la derogación de la ley de juego online

Fue necesario el voto del presidente de la Cámara, Facundo Torres Lima, para desempatar. Se avanzará así hacia la introducción de cambios a la Ley 10.793. ¿Cuáles son las modificaciones que se aprobaron?

Argentina.- En una maratónica jornada legislativa que concluyó a las 4.56 de la madrugada, finalmente, se logró frenar la derogación de la ley que autoriza y regula el juego online en la provincia de Córdoba. En una reñida votación que concluyó con 35 votos por lado, fue el presidente de la Cámara, Facundo Torres Lima, quien con su voto logró desempatar la cuestión y avanzar hacia la modificación de la Ley 10.793, promulgada en 2021.

De esta manera el oficialismo logró imponer su idea de que se realicen cambios necesarios en la norma, pero no avanzar hacia la derogación de la ley, como proponía la oposición provincial.

Para que la ley continúe vigente, desde el oficialismo, a través de la legisladora María Acevedo, se promovieron una serie de cambios a la norma, específicamente en los Artículos 8, 14 y 20, además de incorporar el Registro de datos Biométricos dentro del Registro de Jugadores para evitar el acceso a menores, como punto clave de la reforma.

También, se avanzó en dotar a la autoridad de aplicación –Lotería de Córdoba– de los mecanismos necesarios para el control de la publicidad y la realización de campañas de prevención de manera obligatoria.

En su exposición en el recinto, Acevedo enumeró las modificaciones introducidas a la ley de juego online:

Se incorpora dentro del Registro de Jugadores , el registro de datos biométricos “para asegurarnos que ningún menor apueste en los sitios legales habilitados”.

, el registro de datos biométricos “para asegurarnos que ningún menor apueste en los sitios legales habilitados”. Se propone la regulación de la publicidad . Se prohíbe la publicidad dentro del horario de protección al menor y la publicidad en vía pública en la que se incentive a apostar. Además, se prohíbe la publicidad en eventos masivos, musicales, artísticos y culturales en que participen niños y adolescentes.

. Se prohíbe la publicidad dentro del horario de protección al menor y la publicidad en vía pública en la que se incentive a apostar. Además, se prohíbe la publicidad en eventos masivos, musicales, artísticos y culturales en que participen niños y adolescentes. Se propicia la regulación de la figura del influencer , “quizás los mayores promotores de sitios de apuestas hoy en día, lo cual nos permitirá ante la promoción del juego ilegal denunciarlos en los términos del artículo 301 bis del Código Penal”.

, “quizás los mayores promotores de sitios de apuestas hoy en día, lo cual nos permitirá ante la promoción del juego ilegal denunciarlos en los términos del artículo 301 bis del Código Penal”. Se solicita a los proveedores de servicios de internet y telefonía celular que brinden a sus clientes en la provincia de Córdoba la prohibición de acceso a sitios de apuestas ilegales . “Esto evitara la evasión de los controles geográficos que hoy se realizan con una BPE. Para ello, la Lotería de Córdoba comprará una base actualizada en tiempo real y a nivel mundial de sitios de apuestas. Además, la Lotería ya tiene a disposición aplicaciones gratuitas que bloquean más de 80 mil sitios de apuestas.

. “Esto evitara la evasión de los controles geográficos que hoy se realizan con una BPE. Para ello, la Lotería de Córdoba comprará una base actualizada en tiempo real y a nivel mundial de sitios de apuestas. Además, la Lotería ya tiene a disposición aplicaciones gratuitas que bloquean más de 80 mil sitios de apuestas. El proyecto le da relevancia a los programas de prevención y asistencia ante los efectos no deseados de las apuestas que estarán a cargo de los ministerios de Salud y de Educación en conjunto.

de las apuestas que estarán a cargo de los ministerios de Salud y de Educación en conjunto. Se destaca la necesidad de aprobar por ley estos programas para dotarlos de financiamiento especifico. “Es un compromiso asumido por el gobernador”.

Se crea un Consejo Consultivo en materia de juego en línea en la provincia. Tendrá como finalidad la elaboración de estudios y propuestas en la materia. Así como el asesoramiento a la autoridad de aplicación.

en materia de juego en línea en la provincia. Tendrá como finalidad la elaboración de estudios y propuestas en la materia. Así como el asesoramiento a la autoridad de aplicación. Se propone restringir el acceso a páginas de apuestas a aquellas personas que son beneficiarias de asistencia social.

“La ley del 2021 vino a regular lo que ya existía (por el juego). Hoy nuestras modificaciones apuntan a mejorar esa regulación”, remarcó Acevedo y concluyó: “Derogar la ley no soluciona el problema del juego ilegal, sino que lo agrava”.

Para el legislador que promovía la derogación de la ley, Rodrigo Agrelo, la reforma aprobada por la legislatura de Córdoba, continúa siendo insuficiente. Según dijo, el proyecto de reforma de ley de juego del oficialismo «no prohíbe la entrega de nuevas licencias de explotación de plataformas de apuestas de la Lotería de Córdoba, no quita a las plataformas del juego el acceso a los datos de los apostadores, habilitándolas para que incentiven la realización de apuestas en otras de sus plataformas, no ordena el bloqueo de dominios de internet de plataformas ilegales y no prevé sanciones a quienes promuevan apuestas entre menores de edad».