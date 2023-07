Polémica por los cierres de bingos en la Provincia de Buenos Aires

De las 33 salas repartidas en todo el territorio, sólo las 13 que pertenecen a Codere fueron clausuradas por nimiedades en lo que va del año.

Argentina.- Desde que comenzó 2023, el Instituto provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC) ha llevado adelante diversas inspecciones en las 33 salas de bingo repartidas a lo largo de la provincia. Como resultado de esos operativos, se han dictaminado 13 clausuras o cierres momentáneos. Curiosamente esos 13 casos corresponden a salas que pertenecen a la empresa Codere, dejando en evidencia que detrás de estas decisiones podría haber algo más.

Desde la oficina gubernamental informaron que la disposición responde a cuestiones edilicias. Así, por caso, se procedió al cierre del bingo de Morón por tener desbordada la sala de fumadores o el de la ciudad de La Plata por no contar con sillas adaptadas para personas con sobrepeso. Esto podría traducirse en que las autoridades volvieron más estrictos los controles, en defensa de los clientes, pero los sindicatos que nuclean al personal desconfían y deslizan que el cierre responde a otros motivos.

Según publicó el diario MDZ Online, luego de dialogar con altas fuentes del sector, detrás del cierre sistemático de las salas propiedad de Codere existirían intereses políticos. De acuerdo a lo publicado, las otras 20 salas de la provincia, que tienen vínculos con los poderes políticos municipales y provinciales, no han sufrido ningún tipo de clausura.

En Lomas de Zamora y en La Matanza las salas de juego de Codere fueron cerradas por las autoridades municipales. Omar Galdurralde, quien administra el Instituto de Loterías y Casinos es un delfín político de Martín Insaurralde, actual jefe de Gabinete provincial. Los otros, ubicados en La Plata, General San Martín y Morón, la disposición surgió desde el propio organismo provincial. Así, las salas estarían siendo “atacadas” por un sector afín al kirchnerismo.

Las únicas sala de la compañía que no han sufrido este embate están emplazadas en territorios que gobierna otra fuerza política. En Lanús, donde el intendente es pertececiente a Juntos por el Cambio, el actual precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti y en San Miguel, cuyo intendente Jaime Méndez, responde al también opositor Joaquín de la Torre.

En estado de alerta

Mientras las intrigas por esta situación continúan, desde el sindicato de Trabajadores de la industria del juego (Aleara), que representa a las 3.500 personas que trabajan en estas 13 salas, mostraron su preocupación. En primer término porque los trabajadores pierden el ingreso extra en concepto de propinas, pero además, porque no se sabe cuál va a ser el futuro de esas fuentes laborales.

“Por lo pronto, los trabajadores no han hecho abandono de tareas: se presentan a diario, prenden las máquinas y toman mate, juegan al truco y esperan la reapertura”, señaló Domingo Bruno, secretario general de la regional oeste de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), sobre la situación en la sala de Morón.

Un gremialista cuyo nombre no trascendió, explicó al medio MDZ Online: “Tienen un Excel. No entienden nuestras excentricidades. Entonces, frenan gastos que les parecen extraños o excesivos como las publicidades en clubes de fútbol, las facturas armadas para la ocasión y otro tipo de cuestiones que no se pueden justificar”, deslizando que el problema con Codere es que no cede ante posibles propuestas ilegales y que estos cierres responden a una persecución.

“Dicen que tienen todo en regla y tienen razón. Hasta el canon de Provincia está como corresponde”, destacó el mismo interlocutor, sobre los motivos por los cuales Codere no da el brazo a torcer mientras los cierres en sus salas se reiteran.

