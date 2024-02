PokerStars abandona Perú tras discrepancias ante la nueva regulación del juego

Desde Pokerstars afirman que, por el momento, no hay planes de regresar a este mercado.

La Ley 31.557, aprobada en octubre, generó la salida de la casa de apuestas del mercado peruano sin fecha de retorno.

Perú.- Desde el 8 de febrero, PokerStars ya no está recibiendo jugadores de Perú en sus mesas virtuales. El anuncio fue realizado por la sala en el perfil de PokerStars LATAM en X (antes Twitter) y menciona un cambio en la ley peruana como motivo del cese de operaciones en el país. La Ley 31.557, aprobada en octubre, regula la explotación de juegos y apuestas deportivas en línea y las empresas que quieran operar en el territorio deberán atravesar un período de registro.

«Debido a la nueva regulación, a partir de este jueves 8 de febrero, nuestros servicios no estarán disponibles en Perú«, dice el comunicado, que también asegura el pago a todos los jugadores del país. «Queremos asegurar que los fondos de los jugadores estén seguros y puedan retirarse en cualquier momento».

Debido a la nueva regulación, a partir de este jueves 8 de febrero nuestros servicios ya no estarán disponibles en Perú. Si tienen alguna duda o necesitan asistencia, por favor no duden en comunicarse con Soporte ➡️ https://t.co/aGqRCFkiYy. — PokerStars LATAM 🔥🦅 (@PokerStarsLatam) February 7, 2024

«Las inscripciones en torneos que aún no hayan comenzado serán reembolsadas y las recompensas no promocionales se convertirán en dinero y se sumarán a sus cajas», dice la publicación. En respuesta a la pregunta de un seguidor, el perfil también afirmó que «debido a la nueva regulación y los plazos establecidos, decidimos no solicitar una licencia».

La nueva legislación citada es la Ley Nº 31.557, aprobada en octubre del año pasado, y regula la explotación de juegos y apuestas deportivas en línea. Los sitios que deseen operar en el país ahora necesitan una licencia otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del país.

También en respuesta a la pregunta de un seguidor, el perfil de PokerStars LATAM afirmó que: «Por el momento, no hay planes de regresar a este mercado, pero informaremos sobre cualquier novedad o cambio en la situación».