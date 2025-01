Play’n GO transformará el W Hotel Barcelona en su sede central para ICE

El gigante sueco del juego combina un lugar icónico con una jugabilidad innovadora. Play’n GO también dará a conocer su versión única de los «crash games».

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha anunciado un enfoque audaz para ICE 2025, ya que el icónico Hotel W, sinónimo del famoso horizonte de Barcelona, se transformará en la sede central de Play’n GO del 20 al 22 de enero inclusive, con un transporte para trasladar a los delegados de ida y vuelta al centro de convenciones Fira Barcelona durante todo el día, lo que garantiza que las reuniones no estén limitadas por un horario específico.

Play’n GO también organizará una fiesta la noche del lunes 20 de enero, una celebración exclusiva del estudio de juegos líder en el mundo en su vigésimo aniversario. Organizada por Stuart Trigwell y Natalie Pinkham de Sky Sports F1, la noche promete ser entretenida e informativa, con una sección de preguntas y respuestas planificada, así como un cuestionario interactivo único con premios de primer nivel.

En ICE, Play’n GO también presentará su propia versión única de los «crash games» a través de su innovadora y patentada mecánica «Crashback«.

El próximo conjunto de juegos «Crashback» de Play’n GO permite a los jugadores volver a ingresar a una ronda de juego haciendo una apuesta igual a las ganancias obtenidas desde su retiro inicial, lo que les permite participar por segunda vez mientras la misma ronda de juego continúa. Este giro único en el género de los juegos «crash» es exclusivo de Play’n GO y es un testimonio del compromiso constante del estudio con la innovación.

Ahora está programado el lanzamiento de un lote inicial de juegos «Crashback», y el primero, «Miner Donkey», se lanzará en la red en marzo de 2025. También están programados «Bucking Rider» y «Boat Bonanza Rider» en abril y mayo respectivamente. Los tres juegos estarán disponibles para jugar en Play’n GO HQ en el W Hotel.

Ebba Arnred, cofundadora y directora de marketing de Play’n GO, dijo: «Queríamos ofrecer algo nuevo e inolvidable para nuestros clientes y socios en la edición de ICE de este año, y esperamos darles la bienvenida a todos al W Hotel la próxima semana. Es un reflejo de nuestro compromiso con la innovación y el pensamiento innovador, todo mientras nos divertimos en el camino. Esta es la manera perfecta de iniciar nuestras celebraciones del vigésimo aniversario que se llevarán a cabo a lo largo de 2025. Estamos emocionados de darles la bienvenida a todos a la sede central de Play’n GO en el Hotel W la próxima semana”.

George Olekszy, jefe de retención de juegos de Play’n GO, agregó: «Estamos muy emocionados de anunciar finalmente el lanzamiento de los juegos ‘Crashback’ y sentimos que ICE era la oportunidad perfecta para mostrárselos al mundo. Estamos seguros de que esta versión única de los juegos de choque revolucionará todo el género. Hemos tomado la emoción de los juegos intensivos y agregado una capa adicional de estrategia que recompensa tanto a los jugadores arriesgados como a los cautelosos. Se trata de darles a los jugadores más control y hacer de cada ronda una oportunidad de ganar de una manera justa, divertida y entretenida”.