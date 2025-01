Play’n GO presenta su último lanzamiento, «Tower Quest Legacy»

Los fanáticos de «Tower Quest» y otros slots con temática de fantasía de Play’n GO disfrutarán de «Tower Quest Legacy».

Comunicado de prensa.- Play’n GO invita a los jugadores a prepararse para embarcarse en una batalla épica con su último lanzamiento, «Tower Quest Legacy«, la tan esperada secuela de «Tower Quest».

Este tragamonedas de 5×3 con 20 líneas de pago invita a los jugadores a un reino místico donde frascos brillantes, poderosos comodines y una imponente fortaleza oscura dominan los carretes. Con una mecánica cautivadora y la oportunidad de enfrentarse al Mago en una emocionante batalla de bonificación basada en cartas, «Tower Quest Legacy» ofrece una experiencia de fantasía inolvidable.

«Tower Quest Legacy» presenta a los jugadores los “medidores de frascos rojo y azul”, cada uno de los cuales desbloquea funciones de carrete en aumento. Recolectar «Red Flasks» activa «Empowered Wilds», con cinco giros gratis y multiplicadores x3 en todas las ganancias de «Wild». El jugador llenará aún más el medidor rojo para activar «Wild Adventurers», transformando los símbolos de alto pago en «Wilds» durante los giros gratis. En el nivel más alto, los jugadores liberan «Everburning Wilds», donde se agregan «Sticky Wilds» con cada giro, creando premios potenciales explosivos.

El medidor de «Blue Flask» ofrece su propia mecánica emocionante. Al recoger frascos azules se activa La Torre, que convierte el rodillo tres en comodín y duplica las recompensas con un multiplicador x2. A medida que el medidor se llena, «Battle of the Wilds» concede un giro con los cinco símbolos de mayor pago convertidos en comodines, mientras que «Towers of Dark Power» convierte los rodillos uno, tres y cinco en comodines en un giro espectacular.

En la Batalla de bonificación, los jugadores se enfrentan al Mago en un duelo estratégico basado en cartas. Podrán elegir entre la arquera o el espadachín para desafiar el mazo del mago, derrotando sus cartas y obteniendo multiplicadores aleatorios de hasta x140 tu apuesta total. Derrotar completamente al Mago desbloquea un increíble premio de x100. Con ataques especiales, superpoderes y el impredecible «Voidborne Hex», cada batalla es una prueba de habilidad y fortuna.

Los fanáticos de «Tower Quest» y otros juegos de slot con temas de fantasía de Play’n GO como «Scroll of Champions» y «Dragon’s Vault» encontrarán mucho que amar en «Tower Quest Legacy». Los impresionantes efectos visuales del juego, que presentan un telón de fondo de una fortaleza oscura y frascos brillantes, combinados con una banda sonora orquestal, sumergen a los jugadores en un mundo mágico de aventuras.

Magnus Wallentin, embajador de juegos de Play’n GO, dijo: “Tower Quest Legacy combina todo lo que a los jugadores les encantó del original con mecánicas novedosas y una narrativa épica. Los exclusivos ‘Flask Meters’ y la emocionante ‘Bonus Battle’ hacen que cada giro parezca un nuevo paso en el viaje. Estamos orgullosos de ofrecer un juego tan atractivo y con tantas capas a nuestros jugadores”.

Según la compañía, con sus «impresionantes imágenes, funciones inmersivas y jugabilidad de alto riesgo», «Tower Quest Legacy» es una incorporación destacada al portafolio de Play’n GO, que promete «emociones dinámicas para los fanáticos de la fantasía».