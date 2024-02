Play’n GO revisita el Imperio Romano con «Legion Gold Unleashed»

Play’n GO presenta «Legion Gold Unleashed», una secuela de su exitoso juego de tragamonedas «Legion Gold», que promete características inmersivas y un emocionante multiplicador x1000.

Comunicado de prensa.- Play’n GO se reúne con el ejército romano en la tragamonedas «Legion Gold Unleashed«.

«Legion Gold» fue uno de los tragamonedas estrella de Play’n GO en 2023, y es fácil ver por qué. Presenta una animación envolvente, unos valores de producción nítidos y una construcción del mundo épica.

Debido a la abrumadora respuesta positiva de los fans, es natural que la empresa haya decidido revisitar el Imperio Romano con «Legion Gold Unleashed».

Retomando la historia donde la dejó el primer juego, los jugadores vuelven a unirse a la guarnición a través del Mediterráneo para recoger oro y riquezas, y fortificar la frontera del Imperio Romano. A los aficionados les recordará a otros títulos de acción histórica como «Game of Gladiators: Uprising» (2023), «Gates of Troy» (2022) y «Rise of Gods: Reckoning» (2022) en cuanto a temática.

Avanza y echa un vistazo a estas características. Al conseguir seis monedas de oro en los rodillos, los jugadores pueden activar la función «Gold Re-Spins». Obtendrán tres «Re-Spins» iniciales mientras las seis primeras monedas permanezcan en su lugar. La «Gold Bag» es la nueva función que innova la mecánica presente en el «Legion Gold» original (2023).

La «Gold Bag» puede aparecer en el juego base o durante las «Gold Re-Spins» y proporciona un pago instantáneo equivalente al valor total de las «Gold Coins» disponibles para los jugadores cuando cae, multiplicando el potencial por diez. ¡Llenar todos los rodillos con monedas de oro puede resultar en un brillante Multiplicador x1000!

Las «Mega Free Spins» son una forma segura de ayudar en la búsqueda del oro. Para utilizarlas, los jugadores deben tener tres o más símbolos «Scatter» en los rodillos. Una vez activado, aparecerá un enorme mega símbolo de 3×3 en los rodillos, girando simultáneamente con los demás rodillos.

El símbolo se mueve por los rodillos antes de asentarse, aumentando el potencial de ganancias. Las «Gold Re-Spins» pueden activarse durante las «Mega Free Spins» si el «Mega Symbol» aparece como una «Gold Coin».

Las monedas de oro que caen con la bolsa de oro pagan todos los premios instantáneos a la vez durante el modo de juego estándar, así como los «Mega Free Spins», dando a los jugadores más oportunidades de acumular su botín.

El embajador de juegos de Play’n GO, Magnus Wallentin, dijo: «Estamos orgullosos de llamar a ‘Legion Gold’ una nueva serie de tragamonedas. Gracias a la icónica mecánica ‘Mega Symbol’ del primer juego, es genial verla de vuelta en nuestra última tragamonedas, ‘Legion Gold Unleashed'».

«Este título sorprende con sus funciones de multiplicador x1000, bolsa de oro y ‘Gold Respin’: no podemos esperar a que los fans lo experimenten», agregó.

Con una ambientación cautivadora, funciones envolventes y una jugabilidad dinámica, «Legion Gold Unleashed» es una digna continuación del original de 2023.