“Rich Wilde and the Tome of Insanity” de Play’n GO camino a convertirse en juego del año

Play’n GO destacó el impresionante éxito que obtuvo «Rich Wilde and the Tome of Insanity» en su primera semana.

Comunicado de prensa.- Play’n GO destacó el rendimiento que obtuvo, en su primera semana , la versión más reciente de su legendaria serie de juegos «Dead», “Rich Wilde and the Tome of Insanity”. Según George Olekszy, jefe de retención de juegos de la empresa, los últimos datos vinculados al juego fueron «excepcionales».

“Rich Wilde and the Tome of Insanity” es el lanzamiento número 21 de Play’n GO en un 2024 ajetreado, pero los primeros indicios sugieren que el juego pasará a ser uno de los títulos clásicos del estudio sueco, con un número récord de rondas jugadas, apuestas realizadas y número de jugadores, todos reportados en la primera semana de su lanzamiento.

El número de rondas jugadas de “Tome of Insanity” se mantuvo en un asombroso 160 por ciento del promedio en la primer semana de su lanzamiento, con un recuento de jugadores de un 57 por ciento frente a la misma métrica.

Al día de hoy, Play’n GO está activo en más de 30 jurisdicciones en todo el mundo, con más de 350 títulos de juegos premium en su cartera.

George Olekszy, jefe de retención de juegos en Play’n GO, dijo: “‘Rich Wilde and the Tome of Insanity’ recibió excelentes críticas internamente durante el desarrollo, y su desempeño en la semana de lanzamiento ha sido excepcional según todas las métricas disponibles”.

Y agregó: “No tengo ninguna duda de que tenemos entre manos un candidato al ‘Juego del Año’ y estamos encantados de que haya sido tan bien recibido por los jugadores. Ponemos calidad en todo lo que hacemos en Play’n GO y ‘Tome of Insanity’ es un ejemplo perfecto de ello. El resto de nuestra hoja de ruta para 2024 también es extraordinariamente sólida y estamos entusiasmados de compartirla en los próximos meses”.