Play’n GO presentó su nuevo slot “Return of the Green Knight”

“Return of the Green Knight” es la continuación de “The Green Knight”, un título popular de la reconocida serie Arthurian Legend de Play’n GO

Comunicado de prensa.- Play’n GO le da la bienvenida una vez más al legendario Caballero Verde en el nuevo tragamonedas en línea “Return of the Green Knight”.

Esta gran historia artúrica es una historia de honor, resistencia y gloria. Ahora que este poderoso guerrero ha regresado, es hora de ver quién tiene lo necesario para superarlo en combate como lo hizo Sir Gawain hace tantos años. Gira los carretes y deja que comience el glorioso duelo.

Durante cualquier giro de los carretes, los comodines multiplicadores pueden activarse. Se elegirá un comodín multiplicador aleatorio y se aplicará a todos los comodines de los carretes.

Una vez activo, si uno o más comodines multiplicadores sustituyen a otro símbolo como parte de una combinación ganadora de símbolos, esa línea de pago se multiplicará por el valor que se muestra en el comodín multiplicador. Puede ser un multiplicador x2, x5, x10, x25 o x100.

Los jugadores también pueden ganar la función de giros gratis al colocar tres símbolos Scatter en cualquiera de los carretes. Esto otorgará cinco giros gratis y también puede conducir a la emocionante ronda de Shield Spins si aparecen dos Scatters durante los giros gratis. Cada giro gratis también aumentará el valor del multiplicador, comenzando desde x2 y aumentando hasta x100 en el quinto giro gratis.

Si se gana la ronda de Shield Spins, los Free Spins se pausan durante la bonificación de Shield Spins y el valor actual del Wild Multiplier se bloqueará mientras dure. El valor del Wild Multiplier en el giro que activa los Shield Spins permanecerá constante durante los cinco Shield Spins. Cualquier comodín nuevo que aparezca durante su tiempo también quedará bloqueado durante el resto de la ronda.

Una vez que concluyen los Shield Spins, los Free Spins restantes continúan, pero se eliminan los comodines que se mantuvieron en su lugar.

“Return of the Green Knight” es la continuación de “The Green Knight”, un slot muy popular dentro de la serie de juegos “Arthurian Legend” de Play’n GO junto con juegos como “15 Crystal Roses”, “Clash of Camelot” y “Merlin: Journey of Flame”. Las leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda son historias muy populares en todo el mundo.

El embajador de juegos en Play’n GO, Magnus Wallentin, señaló: ““Estamos increíblemente emocionados de traer de regreso para todos los fanáticos a nuestro formidable luchador en ‘Return of the Green Knight’. Los títulos de ‘Arthurian Legend’ siempre resultan ser incorporaciones populares en nuestra amplia biblioteca de juegos, ¡tanto para los jugadores como para nuestros propios diseñadores de juegos! Con características como el bono Shield Spins, los jugadores tienen la oportunidad de obtener grandes ganancias potenciales”.

Y añadió: “Con la anticipación aumentando durante la ronda de Free Spins, mientras los jugadores esperan conseguir los Shield Spins con el multiplicador más alto posible, la atmósfera es de intensidad y emoción, similar a un duelo con el legendario Caballero Verde”.