Play’n GO presentó su nuevo slot game Captain Glum: Pirate Hunter

El nuevo tragamonedas de temática pirata transporta a los jugadores a diferentes combates y saqueos de barco.

Comunicado de prensa.- Play’n GO se aventura en busca de tesoros marinos en su nuevo tragamonedas de temática pirata, Captain Glum: Pirate Hunter.

Captain Glum: Pirate Hunter es una emocionante tragamonedas en la que los jugadores pueden participar en saqueos de barcos y disfrutar de símbolos dinámicos y animaciones sorprendentes. La historia sigue al Capitán Glum y su tripulación mientras navegan con su armada a través de las peligrosas aguas de Skull Island para luchar contra el infame ejército de la Reina Pirata.

Para ganar, los jugadores deben unir tres barcos o símbolos con forma de madera. En cada giro, los Ship Wilds se mueven a una posición aleatoria en los carretes, lo que ayuda al Capitán Glum a lograr combos ganadores y obtener premios. Si un jugador obtiene el Golden Flagship Pirate Ship Wild, se convierte en un comodín permanente en los carretes, completando las líneas de pago y asegurando el valioso botín.

Cada 20 giros, los jugadores tienen la posibilidad de activar la función Captain’s Due, siempre y cuando obtengan dos Scatters. Con Connecting Wilds flotando en Captain’s Due, los jugadores pueden obtener ganancias potenciales.

Obtener tres Skull Scatters activa la ronda de Free Spins, que otorga 10 giros gratuitos y lanza a los jugadores a un frenético enfrentamiento entre Piratas y Cazadores de Piratas. Los jugadores pueden usar el mortero multiplicador para hundir barcos enemigos y aumentar la puntuación con cada enemigo frustrado.

Si los jugadores terminan con una puntuación más alta que su adversario, se les otorga una función de cofre multiplicador x10. Esto le da al pirata la tarea de elegir entre tres cofres que pueden generar una ganancia multiplicadora x1, x2 o x10.

Los fanáticos de las otras aventuras marinas de Play’n GO también pueden disfrutar del frenesí de pesca de Boat Bonanza del año pasado, la épica exploración de Sea Hunter (2017), Sails of Gold (2016) y la emocionante aventura de Cash of Command (2022) al estilo de un acorazado. Además, pueden disfrutar de la preciada secuela pirata Jolly Roger 2 (2020).

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “Nos divertimos creando tragamonedas de pesca y basadas en el mar, así que era el momento adecuado para una nueva aventura pirata. Captain Glum: Pirate Hunter tiene muchas características geniales. Los comodines de conexión y permanentes simulan la amplia gama de herramientas que encontrarías en el barco del Capitán Glum. El modo de combate Pirates vs Pirates también lleva las cosas al siguiente nivel, mejorando la experiencia del jugador”.