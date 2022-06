Play’n GO presentó el tragamonedas online, Cat Wilde and the Pyramids of Dead

Se trata de la última edición de la ‘Serie Dead’, la cual presenta algunos giros nuevos y trae a personajes de otros capítulos mediante la función Jackpot.

Comunicado de prensa.- Play’n GO escribe el próximo capítulo de Book of the Dead con su nueva máquina tragamonedas online, Cat Wilde and the Pyramids of Dead.

En su última aventura, Cat Wilde está a la caza de un conjunto de tesoros muy particular. ¿Se atreven a unirse a Cat Wilde mientras entra en las tumbas prohibidas? Es necesario tener cuidado con las decisiones; nunca se sabe cuál podría ser la último.

La última edición de la ‘Serie Dead’ presenta algunos giros nuevos, nunca antes vistos en los juegos Dead: tres características adicionales diferentes. Además del símbolo de comodín expansivo que es sinónimo de esta serie de juegos, los jugadores verán la adición de un premio instantáneo, giros gratis y botes fijos, además de la oportunidad de ganar hasta x10000 de la apuesta total.

Los fanáticos de otros juegos de la serie, o de toda la serie en sí, verán el regreso de los faraones de juegos como Rise of Dead (2019) y Cat Wilde and the Lost Chapter, que se lanzó a principios de año.

El equipo unió inteligentemente estos personajes con la función Jackpot.

Si los jugadores alcanzan la función Jackpot, se les presentan 12 urnas que abren un juego de selección y clic. Los cuatro faraones del juego están representados por una urna con sus probabilidades fijas en la parte superior de los carretes. El jugador hará clic en una urna y liberará el espíritu que agregará su marca en la urna en la parte superior de los carretes. La liberación de tres del mismo espíritu revelará el premio que obtiene el jugador.

Los diseñadores del juego han agregado más animaciones espectrales y un carrete verde brillante para resaltar el aterrizaje del tercer Scatter que te sumerge en el espeluznante mundo de Cat Wilde y las Pirámides de los Muertos.

La jefa de Juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, señaló: “Los títulos de IP tan respetados como la serie Dead y personajes como Rich Wilde y Cat Wilde son realmente poderosos. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad y también una oportunidad.

Y agregó: “Es una oportunidad para explorar nuevas vías para que estos personajes evolucionen e innoven funciones para que los jugadores regresen por más contenido”.