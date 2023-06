Play’n GO presentó su nuevo slot, “Ternion”

Play'n GO presentó su nuevo slot donde los superhéroes son los protagonistas.

Por primera vez, los jugadores tienen la oportunidad de controlar su propio equipo de superhéroes.

Comunicado de prensa.- Tres poderosos héroes se reúnen para desarmar un dispositivo que podría ocasionar el fin del mundo en el nuevo tragamonedas de superhéroes 5×4 de Play’n GO.

Ni bien inicia el juego, los tres héroes se presentarán al jugador y se encargarán de ayudarlo para que conquiste carretes. Cada héroe tiene su poder, con características que son fáciles de seguir, lo que aumenta la sensación de progresión a lo largo del juego.

La historia del slot Ternior tiene lugar en Victory City. Esta antigua metrópolis donde antes reinaba la paz ahora se encuentra habitada por criaturas amenazantes y un dispositivo listo para desatar el fin del mundo. El equipo está compuesto por Marvelosa, The Incredible Wonder y Windstorm.

En el juego, se puede activar una superpotencia aleatoria como Ice Shards o Blade Fury en cualquier giro. Estos poderes pueden agregar de 3 a 10 comodines individuales, colocar comodines apilados en los carretes y eliminar todos los símbolos de bajo pago. Cada superpoder que le da al héroe no solo refleja el tema, sino que le deja claro al jugador qué característica se está desarrollando en los carretes.

El jugador debe conseguir tres Ternion Signal Scatter para entrar en la ronda de Free Spins, donde los jugadores pueden acumular hasta 35 Progressive Free Spins. El multiplicador de ganancias también se activa en la ronda de giros gratis. Multiplica la ganancia total de un jugador y aumenta en uno cada vez que se apila un símbolo de comodín sobre un comodín preexistente, para que los jugadores se sientan tan poderosos como el equipo Ternion.

El medidor Energy Cell se compone de símbolos de energía que se llenan si reúnes suficientes símbolos. Cuanto más se llena el medidor, más superpoderes se implementan en los carretes, creando el potencial para obtener aún más recompensas.

Como Ternion realmente pone el “súper” en superhéroe, los fanáticos pueden volver a pensar en otros clásicos de Play’n GO de ciencia ficción/centrados en héroes como Champions of Mithrune (2022), Iron Girl (2018), Sparky & Shortz ( 2021) y Tower Quest (2015).

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “No podríamos estar más orgullosos de Ternion, nuestra primera tragamonedas de superhéroes. Hemos creado muchas máquinas tragamonedas de ‘poder’ o centradas en héroes en el pasado, pero dar a los jugadores la oportunidad de controlar su propio equipo de superhéroes fue un movimiento ambicioso que realmente siento que hemos logrado. Marvelosa, The Incredible Wonder y Windstorm tienen poderes únicos que unen la narrativa y el juego sin esfuerzo. Con Win Multipliers y un medidor Energy Cell a disposición del jugador, se sentirán como si estuvieran en Victory City”.