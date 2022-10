Play’n GO presenta su último título de IP: Dio – Killing the Dragon

Dio - Killing the Dragon es lo último en la exclusiva colección de slots temáticos de rock and roll.

Play’n GO invita a los jugadores a sumergirse en la última edición de la icónica serie de música con la histórica banda estadounidense de rock Dio.

Comunicado de prensa.- Play’n GO presenta una serie de música icónica con la histórica banda de rock estadounidense Dio.

Los jugadores se unirán al legendario vocalista principal de Dio, Ronnie James Dio, y usarán la magia de su música para conquistar dragones mortales que escupen fuego, lobos salvajes que merodean y más. Si bien no hay dudas sobre la influencia musical de Dio, ahora hay una pregunta que debe ser respondida: ¿Podrá Dio derrotar al dragón?

En esta fantástica celebración del legado de Dio, los jugadores atraparán tantos Scatters como puedan para desbloquear su camino hacia un castillo donde las divertidas funciones los llevarán al enfrentamiento final entre Dio y Murray, un poderoso dragón que escupe fuego.

Atrapar Scatters conduce a una función de giros gratis, donde los jugadores tienen múltiples formas de ganar: Land Sticky Wilds o símbolos especiales para desbloquear una gran cantidad de funciones adicionales.

La función Fallen Angel incluye un símbolo de comodín que cae; la función Wild Multipliers agrega un multiplicador a Sticky Wild; la función de actualización de símbolos transforma los símbolos de pago alto en el símbolo de pago más alto; la función Lock up the Wolves puede proporcionar a los jugadores Re-spins continuos.

A los jugadores les encantará encender la máquina de discos para escuchar los mejores éxitos de Dio como Holy Diver, Don’t Talk to Strangers, Evil Eyes y We Rock y, visualmente, vivirán una experiencia rockera con un telón de fondo gótico y animaciones vibrantes para una jugabilidad inmersiva.

Dio – Killing the Dragon es lo último en la colección exclusiva de Play’n GO de tragamonedas temáticas de rock ‘n’ roll, que se une a Def Leppard: Hysteria, Alice Cooper and the Tome of Madness, KISS Reels of Rock, Twisted Sister y ZZ Top Roadside Riches.

La directora de juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, dijo: “Nuestra serie de música se ha convertido rápidamente en una de nuestras favoritas y nos encantó armar esta historia de Dio. Siempre pensamos en los jugadores y la parte más divertida fue ver cuántas características podíamos incluir en el juego para ellos.

“Nuestro equipo de diseño realmente se superó a sí mismo con los detalles visuales, colocando a los jugadores dentro de esta auténtica tierra de fantasía junto a Dio y estamos encantados de que puedan disfrutar del legado de la música de Dio en la máquina de discos”.

