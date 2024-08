Play’n GO presenta su último online slot, «Ankh of Anubis Awakening»

Play’n GO desata el poder de Anubis en una emocionante secuela del juego «Ankh of Anubis».

Comunicado de prensa.- Play’n GO invita a los jugadores a prepararse para una aventura épica con el lanzamiento de su último slot en línea, «Ankh of Anubis Awakening«. Esta dinámica secuela de 5 carretes transporta a los jugadores a un Egipto futurista, donde Anubis regresa con nuevos poderes para llevar a su reino a la gloria.

En «Ankh of Anubis Awakening», los jugadores viajan a un paisaje egipcio de alta tecnología a lo largo del río Nilo. El juego sigue a Anubis, el dios del inframundo, mientras aprovecha el poder del Ankh, enfrenta desafíos y descubre tesoros escondidos dentro de la ciudad.

La función «Anubis Wilds» se puede activar aleatoriamente durante cualquier giro normal. Los comodines se agregan a los carretes, lo que aumenta las posibilidades del jugador de obtener combinaciones ganadoras y fusiona la narrativa con la mecánica del juego.

Los jugadores también pueden activar los fantásticos jeroglíficos «Anubis Re-Spins» cuando los símbolos «Ankh» y «Wild» aparecen en giros no ganadores. Todos los comodines se mantienen en los carretes durante los «Re-Spins» y se expanden verticalmente para cubrir todo el carrete, maximizando el potencial de ganancias general.

Además, se pueden activa giros gratis al conseguir tres o más símbolos «scatter» de arena.

Los jugadores pueden ganar hasta 20 giros gratis dependiendo de la cantidad de «scatters». Durante los giros gratis, recolecta cinco símbolos «Ankh» para recibir «Anubis Wild»s, que se agregan a los carretes, y activa los «Anubis Re-Spins» para tener aún más oportunidades de ganar.

A los fanáticos del «Ankh of Anubis» (2019) original les encantará esta secuela, al igual que a aquellos que disfrutaron de juegos con una temática similar como «Oasis of Dead» (2024), «Pilgrim of Dead» (2023) y «Scroll of Seth» (2023). Los gráficos de vanguardia y las animaciones dinámicas del juego crean una experiencia visual impresionante que combina la mitología antigua con elementos futuristas, capturando la grandeza del reino de Anubis.

El embajador de juegos en Play’n GO, Magnus Wallentin, dijo: «‘Ankh of Anubis Awakening’ lleva la emoción de nuestras tragamonedas con temática egipcia a nuevas alturas. Con características innovadoras como ‘Anubis Wilds’ y ‘Anubis Re-Spins’, este juego ofrece a los jugadores una experiencia de juego electrizante».

«Ankh of Anubis Awakening» promete una jugabilidad emocionante e importantes recompensas, lo que lo convierte en un juego imprescindible tanto para los entusiastas de los tragamonedas como para los jugadores ocasionales.