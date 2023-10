Play’n GO presenta “Monkey: Battle for the Scrolls”

Monkey: Battle for the Scrolls está impregnado de la mitología china y repleto de características innovadoras.

Play’n GO se enfrenta a las fuerzas del mal que plagan el reino mítico en “Monkey: Battle for the Scrolls”, un slot online repleto de personajes legendarios.

Comunicado de prensa.- Play’n GO se enfrenta a las fuerzas del mal que plagan el reino mítico en “Monkey: Battle for the Scrolls“, un tragamonedas en línea repleto de personajes legendarios y recompensas celestiales.

Viaja con el legendario Monkey King, Sun Wukong, mientras lucha contra demonios y persigue los pergaminos sagrados en poder de fuerzas malévolas. En “Monkey: Battle for the Scrolls”, los jugadores pueden girar los carretes para ayudar al Monkey King y sus amigos en su búsqueda, ganando grandes recompensas en el proceso.

Encima de los carretes, los jugadores verán entre uno y cuatro íconos de personajes. Con cada giro, estos íconos cambiarán de posición. Si un demonio disperso aparece en un carrete con un ícono de personaje encima, activa la función de ese personaje. Si aparecen varios scatters, se activan varias funciones de forma secuencial, recalculando las ganancias después de cada función.

Los jugadores también pueden esperar la ronda de giros gratis. Al recolectar tres o más símbolos Closed Scripture Scatter en el juego base, se activa la ronda de giros gratis. Luego, los jugadores eligen uno de los cuatro personajes, cada uno de los cuales ofrece un número diferente de giros y un valor multiplicador.

Durante la ronda de giros gratis, el personaje elegido permanece sobre los carretes y su función se activa cuando aparece un pergamino debajo de ellos. Si un Scatter de Escritura abierto aparece debajo del personaje, las ganancias de esa función se multiplican.

A la emoción se suman dos jackpots progresivos: uno mayor y otro menor. Los tres carretes del medio se resaltarán aleatoriamente, y si un jugador consigue dos símbolos de premio mayor, se le otorgará el premio mayor menor, mientras que si consigue tres símbolos se activará el premio mayor.

Los emocionantes mitos de la antigua China han cautivado a personas de todo el mundo, y estamos entusiasmados de agregar esta mitología junto con nuestra ya establecida serie de mitología del Antiguo Egipto, nórdica y griega. Hay muchos personajes legendarios a lo largo de la historia de China que han cautivado la imaginación, y uno de ellos es el renombrado Monkey King, Sun Wukong.

Ver también: Play’n GO lanzó su nuevo slot game “Ruff Heist”

El jefe de retención de juegos de Play’n GO, George Olekszy, comentó: “’Monkey: Battle for the Scrolls’ es un juego fascinante impregnado de la mitología china y repleto de características innovadoras. Queríamos crear una experiencia de juego atractiva que vaya más allá de simplemente girar los carretes. Cada característica de personaje, ronda de giros gratis y botes progresivos aportan un elemento sorpresa, lo que hace que el juego sea mucho más emocionante y gratificante”.

Y agregó: “Estamos deseando ver a los fans unirse al Monkey King y sus amigos en su búsqueda para rescatar estos pergaminos antiguos y realmente sumergirse en este mundo rico y vibrante. ‘Monkey: Battle for the Scrolls’ ya está disponible y estamos ansiosos por escuchar qué piensan los jugadores sobre este nuevo y atractivo lanzamiento”.