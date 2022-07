Play’n GO presenta Merlin’s Grimoire

Este título encaja con la narrativa de Lord Merlin and the Lady of the Lake.

Comunicado de prensa.- Play’n GO levanta un poco de magia una vez más con su último título de Arthurian Legend, Merlin’s Grimoire.

En la última incorporación a la serie Arthurian Legend de Play’n GO, un joven e inexperto Merlín busca el Grimorio: un antiguo libro de hechizos que no solo contiene los secretos del arte de la magia, sino también el destino de Merlín.

El juego se centra en la función de división de símbolos, que es similar a otros juegos del estilo Book of Dead. Comenzando por cubrir solo tres carretes en el juego base, los jugadores tienen el potencial de expandir esto en los cinco carretes durante los Free Spins, aumentando el potencial a 7776 formas de ganar.

Los diseñadores detrás de este juego han dedicado su atención a cada detalle, desde el fondo hasta los símbolos y las animaciones para un juego que realmente evoca magia en los carretes.

Este título encaja con la narrativa del lanzamiento de Play’n GO de 2021, Lord Merlin and the Lady of the Lake, y lo muestra en una luz de aprendiz que es paralela a Merlin and the Ice Queen Morgana (2021), donde el aprendiz se convierte en mentor.

La jefa de Juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, dijo: “A los jugadores y operadores les encantan los títulos de Arthurian Legend que desarrollamos porque incluso en una serie se acomodan muchos gustos”.

Los fanáticos de Merlín ahora tienen cuatro títulos para elegir y para los románticos empedernidos hay 15 Crystal Roses: A Tale of Love, para los amantes de la tradición The Green Knight. Podría seguir.’