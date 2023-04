Play’n GO presentó su slot game Ronin’s Honour

Ronin's Honour se une a otros slots de acción de Play'n GO, como Wild Trigger.

Ronin’s Honour se une a otros tragamonedas con temas de accion de Play’n GO como Wild Trigger.

Comunicado de prensa.- Play’n GO añade Ronin’s Honour, el nuevo título de acción samurai a su colección de tragamonedas premium.

En esta aventura, los jugadores siguen a Ronin: un sabio espadachín entrenado en las artes ninja y samurái, mientras choca espadas con Hannya, el temible ninja. Inspirándose en las películas clásicas de samuráis, los fans de Play’n GO podrían establecer paralelismos entre Ronin’s Honour y la sobrenatural Tale of Kyubiko (2022).

Los jugadores tienen que conseguir tres símbolos iguales para ganar. La verdadera estrella del espectáculo son los símbolos Mystery Splitting, que pueden apilarse o dividirse, dependiendo de cómo se muestren, creando numerosos Payways dinámicos y emparejando la espada de la narrativa con el juego.

Si el jugador consigue tres Scatters, será transportado a la sección Battling Free Spins. El Ronin de la parte izquierda de los rodillos entra en combate con los Stacked Wilds. Cada personaje tiene tres vidas; si los Wilds se dividen, se le quitará la vida a Hannya.

Si se le quitan todas las vidas a Hannya, el jugador obtiene una tirada ganadora garantizada. Sin embargo, si no se reparten Wilds, los jugadores perderán una vida, lo que añade tensión al combate. Igualmente, las tiradas gratis de batalla no tienen límite, lo que significa que no hay límite para tus travesuras samurái.

El director de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “Ronin’s Honour es pura diversión. Aunque este slot es para todo el mundo, los entusiastas se sentirán como en casa con este título. La mecánica de batalla y los símbolos misteriosos realmente elevan este tragamonedas, y no podríamos estar más orgullosos. La forma en que Ronin’s Honour mezcla la narrativa y las características es perfecta”.