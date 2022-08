Play’n GO lanza su nuevo tragamonedas, Bull in a Rodeo

Las características van desde agregar comodines adicionales a los carretes hasta símbolos adicionales.

Comunicado de prensa.- Benny the Bull vuelve a la escena en la secuela de Bull in a China Shop de Play’n GO, esta vez provocando el caos en Bull in a Rodeo.

Benny the Bull pisotea el ring mientras prueba suerte para escapar del rodeo hacia la libertad con sus amigos Bullish a cuestas.

Los fanáticos del lanzamiento de 2021 de Play’n GO, Bull in A China Shop, verán que las características que aparecen en los carretes de este juego están determinadas por el estado de ánimo del toro: feliz, orgulloso o enojado. Las características van desde agregar comodines adicionales a los carretes hasta símbolos adicionales para ayudar a Benny y sus amigos a escapar del rodeo.

La ronda de la libertad se activa al obtener el símbolo Scatter de puerta cerrada y el símbolo Bull Scatter en el mismo giro, el toro rompe la puerta y los comodines llenan los carretes. Todas las funciones de The Bull en Freedom Spins se desarrollan exactamente como lo hacen en el juego base, pero al final de cada función se agregan tres Rodeo Bull Wilds adicionales a los carretes.

Este juego está lleno de personajes divertidos y fuertes que el jugador puede seguir a lo largo del juego con mucho para mantenerlos al borde de sus asientos.

Play’n GO tiene una amplia colección de títulos con temas de animales, desde el caos de la granja como Animal Madness hasta inmersiones en aguas profundas con Sea Hunter, y continúan agregando variedad en su propia colección de animales.

La jefa de Juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, dijo: “Hemos estado buscando darle a Benny the Bull una nueva aventura desde que causó caos en Bull in a China Shop”.

“Nos enorgullecemos de nuestros personajes y su desarrollo. ¿Cuál es su próximo paso? ¿Han hecho nuevos amigos en el camino? Estos personajes brindan historias divertidas de las que los jugadores no se cansan. Me pregunto cuál podría ser la próxima aventura de Benny”.