Digitain anuncia una nueva asociación con Museum LEGENDS

Digitan presenta un exclusivo museo pop-up en el corazón de su stand 5J30, en ICE Barcelona 2025.

Comunicado de prensa.-Digitain anunció su nueva asociación con el Museo LEGENDS, presentado por LaLiga, que debutará en ICE Barcelona 2025. Como pioneros de este concepto único, Digitain está dando vida a la historia del fútbol mediante la celebración de un exclusivo museo pop-up en el corazón de su stand 5J30.

Por primera vez, los visitantes podrán admirar recuerdos emblemáticos de leyendas del fútbol e iconos atemporales, como Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Figo y muchos más. Esta experiencia única en la vida mostrará objetos preciados que definen el legado de los mejores futbolistas del mundo.

La zona del Museo en el stand de Digitain estará abierta al público del 20 al 22 de enero de 2025. Ya sea por afición o por simple curiosidad, esta exposición es una visita obligada.

Laura Valdeolivas, directora general de LEGENDS, dijo: “Estamos encantados de asociarnos con Digitain para esta innovadora iniciativa. Dar vida a la rica historia de las leyendas del fútbol en ICE Barcelona 2025 se alinea con nuestra misión de celebrar el deporte rey y sus iconos. Esta colaboración con Digitain representa una forma innovadora de conectar a los aficionados y a los profesionales del sector con el pasado histórico del fútbol”.

Aregnaz Hakobyan, CMO de Digitain, por su parte comentó: “Digitain siempre ha estado a la vanguardia de la innovación, y esta asociación exclusiva con el Museum of Legends powered by LaLiga ejemplifica nuestra visión de crear experiencias únicas y memorables. Acoger este museo pop-up no es solo mostrar la historia; es inspirar a los aficionados y celebrar el legado de las leyendas del fútbol. Estamos impacientes por recibir a los visitantes en nuestro stand de ICE Barcelona”.