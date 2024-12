Play’n GO anuncia una asociación con el operador canadiense PointsBet

Los títulos del proveedor estarán disponibles en la plataforma del operador en Ontario.

Comunicado de prensa.- Play’n GO anunció una mayor expansión de sus operaciones canadienses a través de una asociación con el operador PointsBet en la provincia de Ontario.

Los títulos del gigante de los juegos fundado en Suecia ahora estarán disponibles para los jugadores de PointsBet en la provincia canadiense. Juegos clásicos como «Book of Dead», «Rich Wilde and the Tome of Madness« y «Reactoonz» estarán disponibles en la plataforma PointsBet.

La provincia de Ontario reguló los juegos de casino online en 2022, lo que le permitió a Play’n GO ingresar al mercado canadiense por primera vez. La compañía se expandió a la provincia de Quebec a principios de este año y, a partir de junio de 2024, también es miembro de la Asociación Canadiense del Juego.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, comentó: «En 2022, dije que ‘América del Norte está en la cima de la lista de prioridades de Play’n GO y Ontario es solo el primer paso que planeamos dar’. Esta asociación con PointsBet demuestra que todavía tenemos que levantar el pie del acelerador. Hemos visto con orgullo cómo nuestros juegos se convirtieron en éxitos instantáneos en nuestros dos años y medio en la región de Ontario, y no tenemos planes de desacelerar en el corto plazo».

Además, agregó: “Es emocionante asociarnos con un miembro de la Asociación Canadiense de Juego en PointsBet, y podemos decir con confianza que estamos trabajando para lograr el mismo objetivo de una industria segura y regulada que se centre en el entretenimiento de los jugadores. Esperamos trabajar en estrecha colaboración después de este anuncio histórico”.

Ver también: Play’n GO anuncia el lanzamiento de «Buildin’ Bucks» en los Estados Unidos

Scott Vanderwel, CEO de PointsBet, compartió: “Play’n GO se ha ganado una sólida reputación por ofrecer contenido de juegos de alta calidad y estamos encantados de traer sus títulos a nuestra plataforma. En PointsBet, nuestro objetivo es brindar una experiencia de entretenimiento segura y atractiva para nuestros jugadores, y está claro que Play’n GO se alinea con esos valores. Los entusiastas de los casinos canadienses reconocen a PointsBet como un líder confiable en igaming y esta colaboración mejora aún más la experiencia excepcional que ofrecemos”.