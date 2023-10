Play’n GO anuncia planes para un gran espectáculo en G2E Las Vegas

Bajo el lema de la campaña “We Are Game”, Play’n GO volverá a exponer en G2E Las Vegas .

Comunicado de prensa.- Play’n GO, el proveedor de entretenimiento de casinos, anunció hoy sus planes para la próxima G2E Las Vegas. El evento se desarrollará del 9 al 12 de octubre en el Venetian de Las Vegas.

Bajo el lema de la campaña “We Are Game”, Play’n GO volverá a exponer en G2E. Allí tendrá un stand de 1750 pies cuadrados en la recientemente diseñada iGaming Zone, el doble del espacio del año pasado.

Cada uno de los tres días de la conferencia, se verá un tema diferente aplicado al stand de Play’n GO. Concluirá con una adquisición de Raging Rex el tercer día, para celebrar el lanzamiento global de Raging Rex 3.

También habrá exhibiciones de nuevos juegos, además de tablas de clasificación con premios otorgados a los jugadores con mayor puntuación. También estarán presentes personajes destacables de todo el universo Play’n GO todos los días, brindando entretenimiento y posando para fotografías.

Ebba Arnred, directora de Marketing de Play’n GO, dijo: “Play’n GO es una de las compañías de juegos más grandes y exitosas en la historia del iGaming y estamos entusiasmados de llevar nuestra campaña We Are Game a Las Vegas.

See also: Magnus Olsson, CCO de Play’n GO: “Estamos marcando un estándar en EE.UU.”

“G2E juega cada año un papel cada vez más crucial en la estrategia de Play’n GO a medida que nos expandimos a América del Norte. La exposición nos brinda la oportunidad de conocer cara a cara a clientes y jugadores, tanto nuevos como antiguos, y promover todo lo bueno de nuestra marca y nuestro contenido”, señaló Arnred.

Y concluyó: “Estamos muy orgullosos del stand que hemos diseñado y construido para G2E 2023, además de la campaña We Are Game, y queremos invitar a todos los asistentes a que nos visiten durante los tres días en nuestro stand, donde se desarrollará Play El equipo ‘n GO estará presente. Nuestro equipo está muy emocionado de mostrar nuestra marca frente a todo el mundo del iGaming y estamos ansiosos por conocerlos a todos en el Venetian la próxima semana”.

Play’n GO se puede encontrar en el stand 4030 de la iGaming Zone en G2E 2023.