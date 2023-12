Play’n GO amplía su presencia en Italia con una asociación con William Hill

Con este acuerdo, los jugadores de William Hill en Italia obtendrán acceso a todo el catálogo de juegos de Play’n GO.

Comunicado de prensa.- Play’n GO, el proveedor de entretenimiento de casino líder en el mundo, anunció hoy una asociación con la división italiana de William Hill, ampliando la presencia de la compañía en la región.

La relación de Play’n GO y William Hill está bien establecida a nivel mundial y, a principios de este año, los dos anunciaron una primicia en la industria con la entrega de “Book of Dead” en los FOBT de William Hill en todo el Reino Unido, una medida que ha demostrado ser un gran éxito.

Con este último acuerdo, los jugadores de William Hill en Italia obtendrán acceso a todo el catálogo de juegos de Play’n GO, incluidos clásicos como Book of Dead, Rise of Olympus y Tome of Madness.

Este anuncio demuestra un firme compromiso con el mercado italiano tanto por parte de Play’n GO como de William Hill, y promete brindar una experiencia de juego superior a los jugadores italianos.

Michele Stefanelli, líder de ventas para LATAM y el sur de Europa de Play’n GO, dijo: “El mercado italiano es muy importante para Play’n GO y estamos encantados de continuar nuestro crecimiento en la región con William Hill, con quien hemos ya ha tenido un enorme éxito en todo el mundo”.

Y agregó: “Estamos comprometidos a brindar a los jugadores italianos la mejor experiencia de casino en línea posible y esta asociación con William Hill es otro gran paso en esa dirección. Estamos seguros de que a los jugadores italianos de William Hill les encantará la oportunidad de interactuar con nuestro contenido y esperamos muchos años de éxito juntos”.

Ver también: Play’n GO anuncia el lanzamiento exclusivo en Estados Unidos de Piggy Blitz con BetMGM

Valerio Micchio, director comercial de William Hill Italia, añadió: “Estamos entusiasmados de agregar juegos Play’n GO a nuestra cartera y verlos como un socio natural para expandir nuestra presencia en la región. La relación apunta hacia un mayor éxito aquí en Italia, y nos complace dar la bienvenida a una empresa que está tan comprometida como nosotros con brindar una experiencia segura y emocionante a los jugadores de todo el mundo”.