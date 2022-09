Perú multó a 30 empresas titulares de salas de juegos de azar

El Mincetur reportó 1.346 visitas de fiscalización en más de 700 salas de juego de tragamonedas entre enero y agosto.

Perú.- A la vez que trabaja en la reglamentación del juego online y las apuestas deportivas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) pasa revista a las acciones de fiscalización que lleva adelante sobre la actividad de los juegos de azar land-based.

En este marco, a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, el organismo informó que entre enero y agosto llevó a cabo 1.346 visitas de fiscalización en más de 700 salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas en el país.

Como consecuencia, indico que inició 36 procedimientos administrativos sancionadores. Detalló que, de esta manera, 30 empresas titulares de salas de juego, muchas de ellas ubicadas en el interior del país, recibieron multas que, en conjunto, ascienden a S/ 690.000 (USD175.274).

“Es importante destacar como autoridad competente el mayoritario cumplimiento de las normas que regulan la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas en el país. Hay que recordar que es una actividad con un movimiento económico importante, que en los últimos 16 años ha permitido al Estado peruano recaudar más de S/ 3.000m (USD762.0m), capital destinado a obras públicas y promoción del deporte”, señaló el ministro Roberto Sánchez.

Detalle de las sanciones

Según de indicó, ocho de estas 30 empresas fueron sancionadas por explotar máquinas tragamonedas no autorizadas y siete por permitir el ingreso de personas inscritas en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. Además, cuatro de ellas fueron multadas por no conservar las grabaciones de su sistema de video por un periodo de 15 días; y una por no pagar oportunamente los premios ofertados.

Es preciso indicar que como organismo supervisor del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), el Mincetur sancionó a 10 empresas que no remitieron el Informe Anual de su Oficial de Cumplimiento del SPLAFT en el presente año.

Cada semana, de acuerdo a lo comunicado, un equipo de funcionarios de la institución realiza visitas inopinadas a salas de juego en todas las regiones del Perú, para verificar el estricto cumplimiento de las normas que regulan esta actividad. El funcionamiento ilegal de salas de juegos de casino y máquinas tragamonedas constituye un ilícito penal contemplado en el Artículo 243-C del vigente Código Penal peruano.

El Mincetur es la única autoridad competente a nivel nacional para sancionar a los titulares de salas de juego por el incumplimiento de las normas que regulan esta actividad. En tanto, los gobiernos locales sancionan el incumplimiento de las normas municipales.

Datos

Ante la explotación no autorizada de máquinas tragamonedas, el Mincetur tiene competencia para clausurar las salas de juego y decomisar las máquinas tragamonedas, requiriendo el apoyo de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, en el marco de un trabajo intersectorial articulado y eficaz.

A la fecha, en Perú hay 19 salas de casino y 714 salas de tragamonedas. En total, operan 72 823 máquinas tragamonedas, todas interconectadas por el software SUCTR con el Mincetur y la SUNAT.