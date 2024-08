Paraguay: cuestionan al ex intendente interino de Cambyretá por el supuesto otorgamiento irregular de licencias de tragamonedas

El ex-intendente y actual concejal Christian Matoza desmintió los hechos.

Paraguay.- Christian Matoza, actual concejal en Cambyretá, fue acusado de haber otorgado, durante su administración como intendente interino, licencias de operación por encima de lo que dicta la Ley N° 6903/2022 que regula el mecanismo de explotación de los juegos de azar.

Según informó el medio local Hoy, la situación fue negada por Matoza, quien además indicó que no hubo injerencia suya para favorecer a la empresa de su esposa Marcela Benítez y su cuñado Carlos Benítez, ligados a los juegos de azar en la ciudad.

Recientemente, el concejal acompañó a su esposa a una visita a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Sin embargo, explicó que fue para coordinar acciones conjuntas con la institución y así trabajar en la trazabilidad del negocio.

Por otra parte, mencionó que la Asesoría Jurídica de la Municipalidad se encuentra revisando los dictámenes jurídicos que dieron pie a las resoluciones de habilitación. Las que no se encuentren en reglas, serán revocadas.

La Ley 6903/22 prohíbe terminantemente que menores de edad puedan jugar con las máquinas tragamonedas, además establece la total prohibición de que las máquinas tragamonedas estén en la vía pública, por lo que ya no se tolerará la presencia de slots en despensas, kioskos, ferreterías, al aire libre o cualquier lugar público. Asimismo, estas máquinas deberán estar resguardadas en lugares alejados de la vista de los menores, en locales que estén correctamente habilitados por el municipio.

Esta normativa obliga a los municipios a ajustar sus ordenanzas en forma inmediata y a proceder a hacer cumplir la misma sin más trámites. Además, la Conajzar como ente regulador, es la encargada de realizar los controles de manera estricta.

Operativo en Cambyretá

Una comitiva fiscal y municipal realizó en el mes de julio un allanamiento de un local comercial que fue denunciado por montar máquinas tragamonedas que no tenían permiso municipal en Cambyretá, departamento de Itapúa.

Se logró la incautación de dos máquinas y se pudo constatar que el dueño no tenía documentos para su uso. «Tenemos una denuncia que dice que en este lugar se estaban explotando clandestinamente juegos de azar, tipo tragamonedas. Al llegar al lugar constatamos que estas máquinas no tienen la documentación pertinente», explicó la fiscal Carmen Palazón.

La funcionaria judicial resaltó que el dueño del comercio manifestó que tenía permiso para explotar estos juegos, pero no presentó las documentaciones. «En este momento no cuentan con la documentación, no sé si la presentarán luego. Llevamos las dos tragamonedas y se abre el proceso», apuntó.

Palazón agregó que para que este tipo de juegos se instalen deben contar con permiso de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y la comuna local. Esta clase de procedimiento también lo pueden hacer funcionarios de cada municipalidad ya que son ellos los que otorgan los permisos, pero en este caso la denuncia fue ante la Fiscalía.