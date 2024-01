Panamá: polémica por la propuesta de mudar el Hipódromo Presidente Remón

La idea de mudar el recinto hípico suma voces a favor y en contra.

Panamá.- El Hipódromo Presidente Remón fue inaugurado en 1956, en reemplazo al hipódromo en Juan Franco, que funcionó hasta 1945 en el área de Bella Vista, Ciudad de Panamá. Emplazado en la región de Juan Díaz, el recinto hípico se convirtió en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, pero ahora eso podría cambiar. La idea de mudar el hipódromo cobra cada vez más fuerza en el país centroamericano.

La intención es por un lado liberar el terreno que hoy ocupa el hipódromo para sumar nuevos desarrollos inmobiliarios en esa zona, la cual viene creciendo en cotización para inversiones de bienes raíces, pero también se busca crear un nuevo hipódromo, más moderno, que permita que la actividad hípica panameña crezca aún más y se adapte, a través de una edificación renovada, a la altura de las exigencias actuales.

“Mover el hipódromo sería el final de la hípica en Panamá, la cual está ya muy golpeada por falta de marketing e imagen”, sentenció Bartolomé Mafla Herrera, presidente de la Asociación de Propietarios de Pura Sangres de Carreras de Panamá (Appucapa).

“Donde está es accesible para los que trabajan allí, para proveedores y lo principal, los dueños de caballos”, aseguró Mafla, recalcando que lo que se necesita es “atraer más inversionistas y más apostadores, además de nuevos dueños de caballos; algo que quedó demostrado con la Serie Hípica del Caribe”.

“El lugar actual no tiene ningún limitante”, señaló Rubén Orillac, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios del TURF (APROTURF). “Los actuales administradores no le dan el mantenimiento adecuado y no invierten ni medio centavo en las mejoras que se le pueden hacer. Juan Díaz tiene un acceso muy bueno y el Metro facilitará aún más este acceso”, añadió.

Así, las críticas principales contra la mudanza del hipódromo exigen a Codere, la multinacional española que asumió la administración del Hipódromo Presidente Remón, por 20 años prorrogables, a través de la empresa Hípica de Panamá, que lleve adelante modificaciones tendientes a mejorar las actuales instalaciones. “No es que no quieran hacerlo, es que no pueden, por los escasos recursos con los que cuentan”, explicó Mafla Herrera.

Por otro lado, para el ex presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), Gustavo Bernal, “el hipódromo está inmerso en medio del crecimiento urbano de la ciudad, aunque mucha gente va allí y mantiene el deporte hípico, hoy por hoy, esos terrenos tienen un precio muy alto y constituiría, quizás, en un atractivo para el desarrollo de bienes raíces de áreas aledañas a alto costo”.

Y sostuvo: “Mi opinión, es que se pudiera evaluar, en una permutación, su traslado, quizás, al área Este de la capital, donde todavía hay grandes extensiones de fincas y también hay gente que le sigue gustándole la hípica y se le haría la facilidad donde se incorporaría una estructura deportiva aledaña, como estadios o piscinas”.

Ver también: La LNB de Panamá implementa una nueva estrategia de activación de equipos de venta de lotería electrónica

Por el momento no existe ninguna propuesta formal para mudar el establecimiento, aunque algunos panameños han realizado planes, a título personal, sobre posibles refacciones al actual establecimiento o proyectos de nuevas edificaciones en otros puntos de la ciudad.